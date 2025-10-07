+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Phố Hà Nội hóa thành sông, người dân chật vật giữa biển nước
(VTC News) -
Các trận mưa lớn như trút nước ngày 7/10 khiến nhiều tuyến phố Hà Nội hóa thành sông, làm đảo lộn nhịp sinh hoạt thường ngày của người dân Thủ đô.
Quỳnh Giang
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Giải pháp nào để ổn định thực phẩm cuối năm?
20:37 07/10/2025
Thị trường
TP.HCM cam kết đủ trạm sạc, đủ điện để chuyển đổi xe xăng sang xe điện
20:36 07/10/2025
Giao thông xanh
Phố Hà Nội hóa thành sông, người dân chật vật giữa biển nước
20:15 07/10/2025
Reels
Ukraine tổ chức tấn công ở Dnipropetrovsk, Nga nêu quan điểm về Tomahawk
20:14 07/10/2025
Thời sự quốc tế
Công an xuất hiện ở trụ sở công ty của Shark Bình
20:01 07/10/2025
VTC NEWS TV
Tàu cá va chạm với tàu vận tải, một thuyền viên mất tích
19:54 07/10/2025
Tin nhanh 24h
Bộ Xây dựng đề xuất cho vay không quá 50% với nhà ở thứ hai
19:54 07/10/2025
Bất động sản
Tiểu thương Hà Nội: 'Cứ thấy trời mưa là sợ rồi'
19:39 07/10/2025
VTC NEWS TV
Hà Nội chi hơn 2,6 tỷ đồng sửa chữa cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
19:30 07/10/2025
Tin nóng
Động đất mạnh 3,4 độ richter ở Cao Bằng
19:30 07/10/2025
Tin nóng
Phụ huynh Hà Nội chật vật cho con học online ngày mưa bão khủng khiếp
19:30 07/10/2025
Diễn đàn
Nguyên nhân trong 1 tuần Hà Nội 2 lần gặp mưa lớn gây ngập diện rộng
19:30 07/10/2025
Reels
Lũ sông Cầu vượt đỉnh lịch sử, Thủ tướng yêu cầu triển khai biện pháp cấp bách
19:28 07/10/2025
Tin nóng
Đi bộ 10.000 bước mỗi ngày có tác dụng gì?
19:10 07/10/2025
Tư vấn
Nước tràn ập vào nhà trong đêm: Người Hà Nội khốn đốn vì mưa lớn sau bão số 11
19:06 07/10/2025
Reels
Đàm phán Israel-Hamas diễn biến thế nào?
19:01 07/10/2025
Thời sự quốc tế
Bụng to tưởng béo, người phụ nữ không ngờ mang khối u buồng trứng 15kg
18:45 07/10/2025
Tin tức
Trung ương cho ý kiến về thời gian và nội dung Đại hội Đảng XIV
18:45 07/10/2025
Chính trị
Cháy ô tô trong trung tâm thương mại Takashimaya ở TP.HCM
18:39 07/10/2025
Tin nóng
Mưa lớn kỷ lục, Thái Nguyên khẩn cấp gia cố đê và sơ tán người dân
18:32 07/10/2025
Tin nhanh 24h
Lũ đặc biệt lớn, mực nước trên sông Cầu tại Thái Nguyên vượt lịch sử năm 2024
18:15 07/10/2025
Thời tiết
Đại uý công an lao mình xuống dòng lũ dữ, cứu người đàn ông mắc kẹt trong ô tô
18:08 07/10/2025
Tin nóng
Bảng giá xe máy Grande mới nhất tháng 10/2025
18:00 07/10/2025
Thị trường
Ba nhà khoa học Mỹ giành Giải Nobel Vật lý 2025
17:47 07/10/2025
Thời sự quốc tế
Lũ dữ cuốn phăng cầu treo ở Cao Bằng: Cảnh tượng kinh hoàng trước mắt người dân
17:45 07/10/2025
VTC NEWS TV
TP.HCM - khát vọng xây dựng trung tâm hàng hải quốc tế tầm khu vực và thế giới
17:42 07/10/2025
Đầu Tư
Lịch cúp điện hôm nay ngày 8/10/2025 tại Quảng Ngãi
17:31 07/10/2025
Cần biết
Hoàn lưu bão Matmo gây mưa lớn diện rộng, nhiều nơi ở Bắc Bộ ngập sâu
17:30 07/10/2025
VTC NEWS TV
Hành trình 'Rước Yêu Thương': Thắp sáng Trung thu từ cao nguyên đến thành thị
17:20 07/10/2025
Giáo dục
Cảnh tượng ám ảnh ở Hà Nội: Phố thành sông, người dân vật vã trong biển nước
17:20 07/10/2025
VTC NEWS TV