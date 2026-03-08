Video: Phố cà phê đường tàu Hà Nội lại đông nghịt khách Tây sau đợt tháo dỡ vi phạm.
Thậm chí khi tàu chuẩn bị đi qua, nhân viên đường sắt vừa kéo rào chắn, vừa liên tục yêu cầu du khách rời khỏi khu vực nguy hiểm sát đường ray.
Khi tàu hỏa chạy qua, nhiều du khách ngồi dọc hai bên tuyến đường sắt, chỉ cách đoàn tàu chưa đầy 1m, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Sau khi tàu đi qua, nhiều hàng quán lại đưa bàn ghế ra sát khu vực đường ray để phục vụ du khách ngồi uống nước, chụp ảnh.
Sau khi lực lượng chức năng yêu cầu xử lý các vi phạm liên quan đến hành lang an toàn giao thông đường sắt, nhiều biển hiệu và ghế ngồi tại khu vực phố cà phê đường tàu ở Hà Nội đã được tháo dỡ.
Một số quán cà phê yêu cầu khách chỉ ngồi trong khuôn viên cửa hàng, thay vì bày bàn ghế tràn ra sát đường ray như trước.