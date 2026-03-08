Phố cà phê đường tàu Hà Nội lại đông nghịt khách Tây sau đợt tháo dỡ vi phạm

“Tôi biết đến địa điểm này qua mạng xã hội và thấy khá đặc biệt. Khi đến nơi, nhân viên đường sắt có nhắc không đứng gần đường ray. Tuy nhiên sau đó chủ quán nói có thể vào trong ngồi uống cà phê và chờ tàu chạy qua. Tôi không nghĩ khoảng cách với đường tàu lại gần đến vậy”, một du khách đến từ Anh chia sẻ.