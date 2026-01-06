Hà Nội đề xuất dừng chạy tàu qua phố cà phê đường tàu và cầu Long Biên

(VTC News) -

UBND TP Hà Nội vừa có đề nghị với Bộ Xây dựng chỉ đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện việc điều chỉnh chạy tàu trong trung tâm thành phố.

Theo đó, Hà Nội đề xuất tàu khách từ phía nam dừng tại ga Hà Nội, tàu khách từ phía bắc sẽ dừng ở ga Gia Lâm.

Việc trung chuyển hành khách từ ga Hà Nội đến ga Gia Lâm và ngược lại sẽ giao cho Sở Xây dựng Hà Nội, các sở, ngành xây dựng phương án, tổ chức thực hiện.

Nếu được Bộ Xây dựng chấp thuận, phố cà phê đường tàu nằm trên đoạn đường sắt giữa ga Hà Nội và ga Long Biên sẽ không có tàu khách chạy qua.

Phố cà phê đường tàu.

UBND Hà Nội cũng đề nghị Bộ Xây dựng bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia đoạn từ ga Gia Lâm đến ga Hà Nội, hoàn thành trong quý 2/2026, để thành phố triển khai công tác chỉnh trang, cải tạo không gian lịch sử - văn hóa tại phía tây khu phố cổ Hà Nội và phía đông Trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

Đồng thời thành phố sẽ nghiên cứu phương án kiến trúc tuyến đường sắt đô thị số 1 đi qua khu vực phố cổ, khu phố cũ để không làm phá hủy cấu trúc không gian, cảnh quan của vùng di sản.

Lý giải về đề nghị này, UBND TP Hà Nội cho biết nhằm thực hiện bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử cầu Long Biên gắn với phát triển không gian văn hóa, dịch vụ, du lịch khu vực 131 ô vòm cầu đá trên đoạn đường sắt từ ga Hà Nội đến ga Long Biên.

Theo đó, Hà Nội đã phối hợp với Cơ quan Kinh tế - Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam triển khai Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Nghiên cứu cải tạo cầu Long Biên".

Dự án bao gồm khảo sát, đánh giá tổng thể hiện trạng, đề xuất giải pháp cải tạo nhằm bảo đảm an toàn giao thông, xây dựng kịch bản phát huy giá trị di sản của cầu Long Biên.

UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo các sở, ngành nghiên cứu phương án bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử cầu Long Biên gắn với phát triển không gian văn hóa, dịch vụ, du lịch khu vực 131 ô vòm cầu đá thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng, dọc các tuyến phố Phùng Hưng - Gầm Cầu - cầu Long Biên.

Khu vực này được định hướng phát triển đồng bộ với không gian lịch sử - văn hóa - kiến trúc mang tầm di sản của thủ đô, kết nối phía Tây khu phố cổ Hà Nội với phía Đông Trung tâm Hoàng thành Thăng Long là bộ phận không gian đặc biệt quan trọng, gắn liền với cầu Long Biên - biểu tượng lịch sử, văn hóa, kiến trúc của Thủ đô, được ví như một "bảo tàng sống" in đậm trong đời sống và ký ức người dân Hà Nội.

Việc hình thành không gian văn hóa, thương mại, dịch vụ, du lịch (giải trí, ẩm thực, trải nghiệm di sản...) gắn với bảo tồn và phát huy giá trị cầu Long Biên và tuyến đường dẫn phía Nam cầu là yêu cầu cần thiết, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn di sản và phát triển kinh tế đô thị, góp phần nâng cao vị thế, bản sắc và sức cạnh tranh của Thủ đô Hà Nội.