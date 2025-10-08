Phim Việt bị tố sao chép siêu phẩm kinh dị xứ Hàn, nhà sản xuất lên tiếng

(VTC News) -

Cải mả là phim điện ảnh Việt tiếp theo sẽ được ra rạp vào cuối tháng 10. Ngay từ khi công bố dự án, Cải mả liên tục nhận được nhiều phản ứng về việc sao chép ý tưởng từ bộ phim Exhuma (Quật mộ trùng ma), bởi có nhiều điểm tương đồng cả về nội dung, câu chuyện.

"Cải mả" bị tố sao chép phim kinh dị nổi tiếng xứ Hàn.

Chia sẻ tại buổi giới thiệu dự án, đại diện nhà sản xuất Emily Lê khẳng định phim không sao chép tác phẩm đình đám của Hàn Quốc. Tại thời điểm Quật mộ trùng ma ra mắt và gặt hái thành công toàn cầu, kịch bản của Cải mả đã được hoàn thiện.

Nhà sản xuất cũng hé lộ quá trình sản xuất được thực hiện dưới sự cố vấn của nhà sản xuất Kim Young Min - chính là người đứng sau thành công của siêu phẩm kinh dị Quật mộ trùng ma.

“Trong những ngày vừa qua, bộ phim phải đối mặt với khá nhiều sóng gió sau khi tung những hình ảnh đầu tiên. Tôi, đạo diễn Thắng Vũ và tất cả mọi người đều tin rằng bộ phim không thuộc về bất cứ cá nhân nào mà là tâm huyết của toàn ê-kíp. Ai cũng rất cố gắng trên hành trình này. Vì vậy, tôi thành thật mong khán giả có thể cho phim một cơ hội, đón nhận và đánh giá về bộ phim công bằng nhất”, đại diện nhà sản xuất nói thêm.

Dàn diễn viên chính phim "Cải mả".

Nói thêm về bộ phim, đạo diễn Thắng Vũ thông tin Cải mả không chỉ có phần hình ảnh ghê sợ, những tình huống hù dọa suông mà còn là drama gia tộc. Càng đi sâu vào quá trình quật mộ, các thành viên Đỗ gia phát hiện nhiều chi tiết kỳ quái. Mộ phần cha mẹ, ông bà họ bị phá hủy cố tình. Cuộc quật mộ của gia đình có nhiều toan tính, thù hằn.

Đáng chú ý, Cải mả còn đánh dấu sự trở lại của tài tử thập niên 90 Hoàng Phúc sau thời gian dài vắng bóng. Anh tiết lộ, vai diễn trong phim này mang đến cảm giác khác lạ, vừa gai góc, màu sắc biến hóa khôn lường song lại rất đời.

"Đối với tôi vai diễn nào cũng là vai diễn đầu đời, vì vậy tôi luôn cảm thấy hứng khởi”, Hoàng Phúc chia sẻ.

Với Kiều Trinh, vai diễn lần này mang đến cho chị nhiều trải nghiệm đặc sắc, cả những trải nghiệm tâm linh trên trường quay.

"Xưa nay tôi ít đóng phim kinh dị, Cải mả là phim hiếm hoi trong số đó. Đây là bộ phim cho tôi nhiều cảm xúc nghề, cũng là phim cho tôi có một chút trải nghiệm tâm linh trên trường quay khiến tôi nhớ mãi không quên”, nữ diễn viên nói.

Diễn viên Kiều Trinh và Hoàng Phúc.

Cải mả do Thắng Vũ đạo diễn, với sự tham gia của dàn diễn viên như Hoàng Phúc, Kiều Trinh, Hoàng Mèo, Kim Long, Lê Huỳnh, Rima Thanh Vy, Avin Lu... Phim dự kiến ra rạp từ ngày 31/10 (dịp lễ Halloween).