'Nàng thơ phim kinh dị Việt' áp lực khi đóng vợ chồng với bạn diễn hơn 13 tuổi

(VTC News) -

Phim điện ảnh Khế ước bán dâu vừa công bố dàn diễn viên chính gồm Lâm Thanh Mỹ, Hữu Vi, Lãnh Thanh, Trà My, Tuyết Anh cùng có sự góp mặt của 2 nghệ sĩ tên tuổi là NSND Trung Anh và NSND Minh Châu.

Tiếp tục trở lại với dự án kinh dị, Lâm Thanh Mỹ có những chia sẻ xoay quanh vai diễn trong Khế ước bán dâu. Trong phim, nữ diễn viên vào vai Nhài, cô dâu trẻ 17 tuổi bị cuốn vào khế ước dòng tộc chất chứa lời nguyền truyền đời. Lần này, cô sẽ đóng cặp cùng Hữu Vi - bạn diễn hơn 13 tuổi.

Lâm Thanh Mỹ tiếp tục đóng chính trong phim kinh dị.

Lâm Thanh Mỹ cho biết đây là một trong những lần hiếm hoi cô đóng cùng bạn diễn nam trong mối quan hệ vợ chồng. Khi đọc kịch bản, Lâm Thanh Mỹ cũng có chút đắn đo và áp lực bởi trong phim sẽ có những cảnh tình cảm với bạn diễn nam.

"Tôi có bày tỏ sự lo lắng đó với ê kíp sản xuất, mọi người có giải thích và đảm bảo cảnh quay được an toàn nhất có thể. Nhờ đó, tôi mới tự tin nhận lời và thể hiện nhân vật", diễn viên tiết lộ.

Sao nhí đình đám một thời thừa nhận trên phim trường, cô cảm giác luôn có khoảng cách nhất định với Hữu Vi. Nữ diễn viên cho rằng có thể vì cách biệt thế hệ khiến hai người trò chuyện không hòa hợp. Dù vậy, điều này lại vô tình trùng hợp với mối quan hệ giữa hai nhân vật trên phim.

Lâm Thanh Mỹ cũng có chút áp lực về sự đón nhận của khán giả dành cho vai diễn mới. Cô không dám kỳ vọng qua vai diễn Nhài, khán giả sẽ thấy mình đã trưởng thành, khác hoàn toàn hình ảnh diễn viên nhí trước đây.

"Để khán giả nhìn nhận sự lột xác của mình không phải chuyện ngày một ngày hai mà cần thời gian và đi qua từng vai diễn. Dù vậy, tôi mong qua vai Nhài, khán giả sẽ thấy hình ảnh mới mẻ, ấn tượng hơn từ tôi", cô bày tỏ.

Lâm Thanh Mỹ đóng cặp cùng Hữu Vi.

Đây cũng là lần thứ hai Lâm Thanh Mỹ hợp tác với đạo diễn Lê Văn Kiệt, sau phim điện ảnh Bóng đè (2020). Nữ diễn viên cho biết gặp lại đạo diễn sau nhiều năm mang đến cảm giác tự hào. Ở dự án lần này, nữ diễn viên làm việc hiệu quả hơn vì đã quen cách làm việc của “chú Kiệt”. Dẫu vậy, vai Nhài vẫn là thử thách lớn. Lâm Thanh Mỹ tiết lộ nhân vật có nhiều trải nghiệm mới lạ so với độ tuổi thật của mình.

Về phía Hữu Vi, nam diễn viên dí dỏm cho biết lần đầu đóng cặp bạn diễn nữ có khoảng cách tuổi tác "chú - cháu" cũng rất thú vị.

"Ngoài đời, chúng tôi xa cách thật, không biết có phải do Mỹ cảm thấy đây là điều cần thiết cho nhân vật không. Dù tôi đã rất cố gắng để tương tác với nhau nhưng vẫn có cảm giác xa cách giữa hai người", anh nói.

Dàn diễn viên chính của "Khế ước bán dâu".

Diễn viên Lãnh Thanh cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi có cơ hội tham gia một bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm Việt Nam. Nam diễn viên cho biết đây cũng là dịp để anh thoát khỏi những hình ảnh cũ.

Để nhập vai, nam diễn viên tiết lộ đã áp dụng nhiều phương pháp đặc biệt, từ việc dậy sớm lúc 6 giờ sáng để chạy bộ 5km trong cái lạnh miền Bắc, đến thói quen tắm nước lạnh vào buổi tối. Nam diễn viên thậm chí còn lựa chọn cách cởi trần ngồi thiền giữa trời lạnh, kết hợp với việc bắt ấn để cảm nhận rõ hơn trạng thái tâm linh của nhân vật.

Khế ước bán dâu là dự án điện ảnh được thực hiện bởi đạo diễn Lê Văn Kiệt, lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thục Linh. Phim dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 12/9/2025.