Phía Tây Hà Nội đón dự án sống chuẩn quốc tế

(VTC News) -

Tọa lạc trong tổng thể khu đô thị Mailand Hanoi City, Estiva là một trong những phân khu trọng điểm có quy mô hơn 14 ha do Phú Long và Keppel hợp tác phát triển nhằm kiến tạo một cộng đồng sống chuẩn quốc tế phía Tây Hà Nội.

Trong đó, Estiva Charm là dự án thành phần đầu tiên được triển khai trên quỹ đất 2,86 ha, đánh dấu sự hội tụ giữa tầm nhìn phát triển đô thị bền vững, tinh thần sáng tạo của Hà Nội và các chuẩn mực sống quốc tế.

Phối cảnh dự án.

Lấy cảm hứng từ những đô thị đáng sống trên thế giới, Estiva Charm giới thiệu bộ sưu tập giới hạn chỉ 109 căn nhà phố thương mại hai mặt tiền; đáp ứng linh hoạt các nhu cầu an cư, đầu tư và khai thác thương mại trong một không gian sống đề cao tính đẳng cấp, riêng tư và giàu bản sắc. Ngoài ra, dự án còn sở hữu hơn 20 tiện ích nội khu như clubhouse, hồ bơi muối khoáng, gym, yoga, khu vui chơi trẻ em…; đồng thời thừa hưởng toàn bộ hệ thống hạ tầng, cảnh quan và tiện ích hiện hữu tại Mailand Hanoi City.

Đặc biệt, sự tham gia của Land Sculptor, BYG và Ong & Ong không chỉ bảo chứng cho chất lượng quy hoạch, kiến trúc và cảnh quan Estiva Charm, mà còn góp phần xác lập một biểu tượng sống mới – nơi nhịp sống đô thị hiện đại hài hòa cùng thiên nhiên, văn hóa và chiều sâu di sản Thăng Long.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Sinh – Thứ trưởng Bộ Xây dựng đánh giá việc khởi công Estiva Charm là bước đi phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển đô thị và thị trường bất động sản theo hướng bền vững, đồng bộ và lấy chất lượng sống của người dân làm trung tâm.

Lễ khởi công dự án Estiva Charm.

Thứ trưởng nhấn mạnh, các dự án nhà ở cần được phát triển theo nhu cầu thực của người dân, gắn với quy hoạch đô thị, hệ thống giao thông công cộng và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ nhằm hình thành những không gian sống hiện đại, đầy đủ tiện ích và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đồng thời, Thứ trưởng ghi nhận năng lực, kinh nghiệm của Phú Long và Keppel trong phát triển bất động sản cũng như kỳ vọng Estiva Charm sẽ được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển đô thị xanh, văn minh và bền vững của Thủ đô Hà Nội.

Đại diện Phú Long, Tổng Giám đốc Nguyễn Vũ Anh Tú chia sẻ: “Mailand Hanoi City hiện thực hóa chiến lược phát triển dài hạn của Phú Long tại Hà Nội, với tầm nhìn trở thành Thành phố Sáng tạo. Trong tổng thể đó, Estiva là một trong những phân khu trọng điểm, còn Estiva Charm là dự án đầu tiên được triển khai, mở đầu cho hành trình hợp tác giữa Phú Long và Keppel tại Thủ đô.

Phú Long kỳ vọng dự án sẽ trở thành bản tuyên ngôn về một phong cách sống mới dành cho thế hệ công dân toàn cầu, gia tăng sức sống cho Mailand Hanoi City, mang đến giá trị lâu dài cho khách hàng, nhà đầu tư và đồng hành cùng Hà Nội kiến tạo những không gian sống chất lượng theo định hướng phát triển của Thành phố.”