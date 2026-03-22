Ông Trump ra tối hậu thư, yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz trong 48 giờ

(VTC News) -

Trong bài đăng trên Truth Social ngày 22/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: “Nếu Iran không mở hoàn toàn eo biển Hormuz, không có bất kỳ lời đe doạ nào, trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm này, Mỹ sẽ tấn công và phá hủy các nhà máy điện của họ, bắt đầu từ nhà máy lớn nhất".

Lời đe dọa mới nhất của ông Trump được đưa ra một ngày sau khi ông nói rằng Mỹ đang xem xét "giảm dần" nỗ lực quân sự ở Trung Đông và bác bỏ những câu hỏi về kế hoạch của Nhà Trắng nhằm khôi phục giao thông qua eo biển Hormuz. "Đến một thời điểm nào đó, nó sẽ tự mở cửa", ông Trump từng nói về việc mở cửa lại eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Thông tin này cũng được đưa ra sau khi Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ yêu cầu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngừng cuộc tấn công vào cơ sở dầu khí của Iran. Tuy nhiên khi giá xăng tăng cao trong nước, nhiều quan chức Mỹ buộc nỗ lực hết sức để ngăn chặn việc đóng cửa eo biển Hormuz trong nhiều tháng, đồng thời thừa nhận việc mở lại tuyến đường thủy quan trọng này là vấn đề chưa có giải pháp rõ ràng.

Trong khi đó, theo một báo cáo của Lloyd's List, Iran đang xây dựng cơ chế kiểm tra và cấp phép mới đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Theo đó, các tàu chỉ được phép lưu thông trong “hành lang an toàn” sau khi được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) chấp thuận.

Cùng thời điểm, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố Iran muốn đạt được thỏa thuận nhưng ông thì không và cho rằng, ông đã đạt được mục tiêu của mình "sớm hơn dự kiến ​​vài tuần" với kết quả Mỹ "xóa sổ Iran khỏi bản đồ".

“Lãnh đạo của họ đã ra đi, hải quân và không quân của họ bị tiêu diệt, họ hoàn toàn không có khả năng phòng thủ, vậy mà họ lại muốn thỏa thuận. Tôi thì không!”, ông Trump nhấn mạnh.

Một ngày trước đó, ông Trump cũng hạ thấp khả năng ngừng bắn và nói với phóng viên tại Nhà Trắng rằng những hành động đang diễn ra của Mỹ khiến Iran suy yếu đáng kể.

“Vâng, chúng ta có thể đối thoại, nhưng tôi không muốn ngừng bắn. Bạn không thể thực hiện lệnh ngừng bắn khi bạn đang tiêu diệt hoàn toàn phía bên kia. Họ không có hải quân. Họ không có không quân. Họ không có trang thiết bị nào. Họ không có người trinh sát. Họ không có pháo phòng không. Họ không có radar. Và tất cả lãnh đạo của họ đều bị tiêu diệt ở mọi cấp bậc. Chúng tôi không muốn làm điều đó”, ông Trump cho hay.