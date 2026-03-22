Mỹ dội 'siêu bom' xuyên hầm nặng hơn 2 tấn xuống căn cứ ngầm Iran

Do Iran gần như phong tỏa eo biển Hormuz, cửa ngõ vận chuyển 1/5 lượng dầu mỏ của thế giới nên quân đội Mỹ huy động một số loại bom mạnh nhất trong kho vũ khí, để tấn công địa điểm phóng tên lửa lân cận.

Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết họ thả nhiều quả bom 5.000 pound xuống cơ sở ngầm "kiên cố" nằm dọc bờ biển Iran, nơi dùng để cất giữ tên lửa hành trình chống hạm, bệ phóng tên lửa di động và thiết bị khác.

Tàu chở dầu Shenlong Suezmax mang cờ Liberia vượt qua eo biển Hormuz. (Ảnh: AP)

"Chúng tôi không chỉ phá hủy cơ sở này mà còn tiêu diệt trạm hỗ trợ tình báo và trạm tiếp sóng radar tên lửa được sử dụng để theo dõi chuyển động của tàu thuyền. Khả năng đe dọa tự do hàng hải trong và xung quanh eo biển Hormuz của Iran bị suy giảm và chúng tôi sẽ không ngừng theo đuổi những mục tiêu này", ông Cooper nhấn mạnh.

CENTCOM cũng tiết lộ việc sử dụng bom xuyên hầm hôm 17/3 và đô đốc Đô đốc Brad Cooper đã nói rõ hơn về tác động của chúng trong thông báo mới đây, khi Washington đang chịu áp lực ngày càng tăng để giải quyết những hậu quả trong chiến dịch chống Iran đối với giá dầu và thương mại toàn cầu.

Tình trạng căng thẳng ở eo biển Hormuz đẩy giá dầu thô tăng vọt với giá dầu Brent tăng hơn 50% trong tháng qua và hiện ở mức hơn 105 USD/thùng.

Hôm 20/3, ông Trump chỉ trích đồng minh NATO là "những kẻ hèn nhát" và kêu gọi họ bảo đảm an ninh cho eo biển Hormuz. Ông cũng cho biết Mỹ sắp đạt mục tiêu quân sự của mình và đang xem xét "giảm dần" nỗ lực quân sự ở Trung Đông.

Theo ông Cooper, quân đội Mỹ tấn công hơn 8.000 mục tiêu quân sự, trong đó có 130 tàu của Iran, trong 3 tuần qua. Mỹ sử dụng những quả bom nặng 2.268 kg - có giá trị ước tính khoảng 288.000 USD/quả với sức công phá kém hơn những quả bom nặng 13.600 kg mà Mỹ thả xuống địa điểm hạt nhân của Iran hồi năm ngoái.

Trong khi đó, Iran đang xây dựng cơ chế kiểm tra và cấp phép mới đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Theo đó, các tàu chỉ được phép lưu thông trong phạm vi “hành lang an toàn” sau khi được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) chấp thuận.

Theo báo cáo, Tehran đang chuyển sang hình thức phong tỏa “có chọn lọc” đối với tuyến hàng hải chiến lược này. Một số quốc gia như Ấn Độ, Pakistan, Iraq, Malaysia và Trung Quốc đang đàm phán trực tiếp với Tehran để được phép đi qua khu vực eo biển Hormuz.