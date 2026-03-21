Mỹ và Israel tấn công cơ sở hạt nhân Natanz của Iran

Theo AFP, Tổ chức năng lượng nguyên tử Iran cho biết Mỹ và Israel ngày 21/3 đã tấn công cơ sở hạt nhân Natanz của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Hãng thông tấn Tasnim dẫn thông báo của Tổ chức năng lượng nguyên tử Iran nêu rõ: "Sau các cuộc tấn công mang tính tội phạm của Mỹ và chế độ Phục quốc Do Thái chiếm đóng nhằm vào đất nước chúng tôi, tổ hợp làm giàu urani Natanz đã bị nhắm mục tiêu vào sáng nay".

Thông báo cho biết thêm hiện không ghi nhận rò rỉ vật liệu phóng xạ khu vực thuộc miền Trung Iran này.

Nhân viên kỹ thuật làm việc bên trong cơ sở hạt nhân Isfahan, nằm cách thủ đô Tehran khoảng 420km về phía Nam. (Ảnh: AP/TTXVN)

Trước đó, ngày 18/3, truyền thông nhà nước Iran cho biết các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành đã đánh trúng các cơ sở năng lượng tại South Pars, mỏ khí đốt lớn nhất thế giới nằm ở thành phố Asaluyeh, miền Nam nước này.

Vụ tấn công gây cháy lớn và buộc phải tạm dừng hoạt động tại ít nhất 2 nhà máy lọc khí với tổng công suất khoảng 100 triệu m³/ngày. Nhiều kho chứa khí và hạ tầng tại các phân khu vận hành đã bị trúng đạn, trong khi công nhân được sơ tán khẩn cấp và lực lượng cứu hộ nỗ lực khống chế đám cháy.

Hiện mỏ khí đốt South Pars, được khai thác chung với Qatar, cung cấp khoảng 70% nhu cầu khí đốt trong nước của Iran.

Truyền thông Israel cho biết cuộc tấn công được thực hiện với sự phối hợp của Mỹ và chỉ nhằm vào một phần cơ sở như một “thông điệp cảnh báo”, song cũng để ngỏ khả năng mở rộng tấn công vào các hạ tầng quan trọng khác của Iran nếu căng thẳng tiếp tục gia tăng.

Cùng ngày, Israel tuyên bố Bộ trưởng Tình báo Iran Esmaeil Khatib đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công tại Tehran. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz khẳng định chiến dịch quân sự đang mở rộng và nhấn mạnh quân đội nước này được phép nhắm mục tiêu vào các quan chức cấp cao của Iran mà không cần phê duyệt bổ sung. Trước đó, một số nhân vật chủ chốt khác của Iran cũng được cho là đã thiệt mạng trong các đợt không kích.

Đáp trả, Iran và các lực lượng liên quan tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel trong khu vực.

Đòn không kích nhằm vào mỏ khí South Pars, nguồn năng lượng sống còn của Tehran đã châm ngòi cho làn sóng đáp trả từ Iran nhắm vào hạ tầng năng lượng tại nhiều quốc gia Trung Đông. Hệ quả dây chuyền nhanh chóng lan rộng, đẩy giá năng lượng toàn cầu tiếp tục tăng cao, đồng thời khiến các nước Vùng Vịnh gia tăng sức ép buộc Mỹ phải kiềm chế Israel.

Theo AP, tại Nhà Trắng, trong cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, Tổng thống Trump cho biết ông không đồng tình với cuộc tấn công của Israel nhằm vào mỏ khí lớn nhất thế giới, nơi vốn là nguồn cung năng lượng thiết yếu cho Iran. Tổng thống Trump nhấn mạnh hai bên vẫn phối hợp chặt chẽ, nhưng đôi khi Israel có những hành động đơn phương mà Mỹ không ủng hộ.

Ở chiều ngược lại, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel “hành động đơn phương” trong vụ việc, đồng thời cho biết đã chấp thuận đề nghị từ phía Mỹ về việc tạm dừng các đòn tấn công tiếp theo nhằm vào cơ sở khí đốt này.

Dù vậy, nhà lãnh đạo Israel vẫn nỗ lực thu hẹp bất đồng khi nhấn mạnh hai bên “phối hợp ở mức chưa từng có” và Mỹ giữ vai trò dẫn dắt.