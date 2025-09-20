Ông Trump công bố 'thẻ vàng định cư' 1 triệu USD cho giới siêu giàu

(VTC News) -

Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cho biết thẻ vàng (gold card) sẽ thay thế các chương trình visa EB-1 và EB-2 vốn dành cho những người được coi là “có giá trị đặc biệt” với Mỹ. Giai đoạn đầu sẽ có 80.000 thẻ vàng được phát hành, sau đó chính quyền sẽ đánh giá thêm và có thể loại bỏ dần các diện visa khác.

Thẻ vàng được thiết kế theo mô hình tương tự thẻ xanh (green card), nhưng người sở hữu phải đóng thuế toàn cầu như công dân hoặc thường trú nhân Mỹ. Chi phí là 1 triệu USD cho cá nhân, 2 triệu USD cho doanh nghiệp bảo lãnh nhân viên, cùng 15.000 USD phí thẩm định. Ông Lutnick dự báo chương trình sẽ mang lại 100 tỷ USD cho ngân khố, số tiền mà ông Trump gợi ý có thể dùng để giảm thuế và trả nợ liên bang.

Ông Trump giới thiệu 'thẻ vàng' 1 triệu USD – thị thực nhanh cho giới siêu giàu.

“Trước đây, chúng ta chấp nhận cả những người ở nhóm cuối, nhưng giờ chúng ta chỉ chọn những người thật sự xuất sắc, thay vì để họ cạnh tranh công việc với người Mỹ”, ông Lutnick nói.

Đây là bước đi mới nhất trong chuỗi nỗ lực gây quỹ ngân sách theo những cách chưa từng có tiền lệ dưới thời ông Trump. Kể từ khi nhậm chức, ông đã tăng thu hàng tỷ USD qua thuế quan mới, nắm cổ phần tại Intel, yêu cầu 15% doanh thu từ chip Nvidia bán sang Trung Quốc chuyển cho chính phủ, và gợi ý chính quyền nên hưởng lợi từ doanh thu bằng sáng chế của các trường đại học.

Ngoài thẻ vàng, chính quyền Mỹ từng cân nhắc một loại visa khác là Trump Platinum Card với giá 5 triệu USD, cho phép người sở hữu ở Mỹ tối đa 270 ngày/năm mà không phải nộp thuế với thu nhập ngoài lãnh thổ Mỹ. Tuy nhiên, ông Lutnick cho biết điều này cần Quốc hội thông qua và hiện chưa có kế hoạch triển khai.

Thông báo ra mắt thẻ vàng định cư diễn ra trong bối cảnh chính quyền ông Trump siết chặt các diện nhập cư khác, cả hợp pháp lẫn bất hợp pháp. Cùng ngày, Nhà Trắng còn bổ sung mức phí 100.000 USD cho visa H-1B – vốn dành cho lao động có tay nghề cao - nhằm hạn chế lạm dụng.

Giới chuyên gia cảnh báo chương trình thẻ vàng định cư có thể đối mặt với các vụ kiện, khi việc cho phép giới siêu giàu “đi cửa sau” có thể bị xem là phân biệt đối xử và gây tranh cãi pháp lý.