Ông Trump ca ngợi 'bình minh lịch sử của Trung Đông mới'

(VTC News) -

Khi bước vào hội trường Knesset, ông Trump được đón tiếp như một người hùng. Chủ tịch Quốc hội Israel gọi ông là “người bạn tốt nhất mà Israel từng có ở Nhà Trắng”, còn Thủ tướng Benjamin Netanyahu ca ngợi ông vì “mở ra cánh cửa hòa bình lịch sử.”

“Không chỉ là kết thúc chiến tranh, mà là sự chấm dứt của kỷ nguyên khủng bố và cái chết — bắt đầu kỷ nguyên của đức tin, hy vọng và hòa bình,” ông Trump nói, trong tiếng vỗ tay vang dội của các nghị sĩ Israel.

Ông Trump và ông Netanyahu xuất hiện trước bài phát biểu của ông Trump tại Quốc hội Israel (Knesset). Ảnh: Getty Images.

Ông khẳng định Israel “đã giành chiến thắng hoàn toàn trên chiến trường” và giờ là thời điểm “chuyển hóa chiến thắng quân sự thành hòa bình và thịnh vượng cho toàn vùng Trung Đông”.

Tổng thống Mỹ cũng gửi thông điệp tới Iran — quốc gia từng bị Mỹ không kích ba cơ sở hạt nhân hồi đầu tháng — rằng “cánh tay hữu nghị và hợp tác luôn rộng mở”, đồng thời kêu gọi các bên cùng hướng tới hòa bình.

“Chúng tôi chỉ muốn sống trong yên bình. Chúng tôi không muốn mối đe dọa nào treo lơ lửng trên đầu,” ông khẳng định, đồng thời bày tỏ hy vọng về một thỏa thuận hòa bình Israel - Iran “có thể xảy ra nếu cả hai bên thật sự muốn”.

Trong bài phát biểu, ông Trump nói “kỷ nguyên của súng đạn và báo động đã chấm dứt, và mặt trời đang mọc trên vùng đất linh thiêng – nơi Chúa sẽ ban hòa bình vĩnh hằng”.

Ông Trump bất ngờ đề nghị Tổng thống Israel ân xá cho ông Netanyahu, người bị truy tố từ năm 2019 với những cáo buộc hối lộ, gian lận và vi phạm lòng tin dù ông Netanyahu một mực phủ nhận.

Ông Trump cũng tiết lộ từng khuyên nhà lãnh đạo Israel dừng chiến dịch quân sự để tránh kéo dài xung đột: “Thời điểm này là tài tình. Đây là lúc thích hợp để kết thúc chiến tranh.”

Về phần mình, ông Netanyahu khẳng định kể từ khi ông Trump nhậm chức, mọi thứ đã thay đổi. Ông đã giúp đưa các con tin về nhà, kết thúc chiến tranh và mở ra tương lai mới cho khu vực.

Kết thúc buổi lễ, ông Trump rời Israel để tới Ai Cập, tham dự hội nghị hòa bình quốc tế tại Sharm El-Sheikh, nơi ông dự kiến thảo luận cùng hơn 20 nhà lãnh đạo thế giới về tương lai của Gaza và Trung Đông hậu chiến.