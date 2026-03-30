Ông Phạm Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031

(VTC News) -

Ngày 30/3, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, đã thực hiện quy trình bầu các chức danh lãnh đạo UBND và các ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, được các đại biểu tín nhiệm bầu tái cử Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Phạm Anh Tuấn sinh năm 1973, quê ở xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội; là tiến sĩ chuyên ngành tài chính ngân hàng.

Ông Phạm Anh Tuấn từng trải qua các vị trí Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Bảo hiểm Bưu điện; Phó Tổng giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Năm 2019, ông Phạm Anh Tuấn được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngày 8/9/2022, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã điều động và chỉ định ông Phạm Anh Tuấn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025; Giới thiệu để HĐND tỉnh Bình Định bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tháng 6/2025 Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định chỉ định ông Phạm Anh Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Các lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai và các ủy viên UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt.

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII cũng đã bầu 6 Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031, gồm:

Ông Nguyễn Tuấn Thanh (51 tuổi), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ông Nguyễn Tự Công Hoàng (54 tuổi), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ông Lâm Hải Giang (58 tuổi), Tỉnh ủy viên; bà Nguyễn Thị Thanh Lịch (50 tuổi), Tỉnh ủy viên; ông Dương Mah Tiệp (55 tuổi), Tỉnh ủy viên; ông Nguyễn Hữu Quế (55 tuổi), Tỉnh ủy viên.

16 ủy viên UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031:

Ông Trần Cang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính; bà Phạm Thị Tố Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Lê Quang Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; ông Nguyễn Thế Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

Ông Trần Kim Kha, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Lê Quang Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế; ông Võ Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh; ông Đặng Công Tiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp; ông Dương Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương;

Ông Phạm Văn Nam, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; ông Trần Đình Hiệp, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ; ông Nguyễn Xuân Vĩnh, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; ông Nguyễn Minh Trưởng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo;

Ông Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Sở Xây dựng; ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.