Ông Nguyễn Văn Phương được bầu giữ chức Bí thư Thành uỷ Huế

(VTC News) -

Chiều 3/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030 bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới 2025-2030.

Sau khi phiên làm việc của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Huế lần thứ XVII kết thúc ngày làm việc đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Huế khóa mới thực hiện phiên họp lần thứ nhất.

Tại phiên họp, Ban Chấp hành thực hiện bầu Ban Thường vụ Thành ủy Huế nhiệm kỳ mới. Ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND TP Huế, được hội nghị tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND TP Huế được tin tưởng bầu giữ chức vụ Bí thư Thành uỷ Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030. (Ảnh: Lê Đình Hoàng)

Cũng tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Huế khóa XVII, nhiệm kỳ 2025-2030 giới thiệu và bầu chức vụ Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ mới.

Ba nhân sự được giới thiệu và được bầu giữ chức vụ nêu trên gồm ông Phạm Đức Tiến (Phó Bí thư thường trực Thành ủy); ông Phan Thiên Định (Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Huế) và ông Nguyễn Chí Tài - (Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Huế).

Ông Nguyễn Văn Phương sinh ngày 29/12/1970 (quê quán: Phường Phong Thái, TP Huế) có trình độ thạc sĩ kinh tế; kỹ sư xây dựng; cử nhân toán và cao cấp chính trị.

Tại kỳ họp thứ 12 HĐND khóa VI nhiệm kỳ 2011-2016 vào năm 2016, ông Phương lúc này đang là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên - Huế cũ được HĐND tín nhiệm bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Đến năm 2021 ông Phương được HĐND bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế).