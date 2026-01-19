Ông Đoàn Trung Đức liên quan đường dây thực phẩm giả, doanh thu gần 1.800 tỷ

Tối 18/1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Trung Đức (45 tuổi) và 5 đối tượng khác. Đức là Tổng giám đốc Công ty TNHH Medistar Việt Nam, trú tại khu đô thị mới Trung Yên, phường Yên Hoà (Hà Nội).

Lực lượng chức năng phát hiện hàng nghìn sản phẩm thực phẩm chức năng giả. (Ảnh: CACC)

Các bị can bị điều tra về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm. Ngoài ra, nhóm này còn bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, 10 tổ công tác gồm gần 200 cán bộ chiến sĩ đã đồng loạt khám xét 5 địa điểm tại Hà Nội. Lực lượng chức năng phát hiện dây chuyền sản xuất hàng giả tại nhà máy thuộc Công ty TNHH Medistar Việt Nam.

Nhà máy này đặt tại Lô 38-2, Khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh. Tại hiện trường, công an thu giữ hàng nghìn sản phẩm bổ sung collagen, vitamin và thuốc bổ xương khớp đang trong quá trình đóng gói.

Đối tượng Đoàn Trung Đức. (Ảnh: CACC)

Kết quả điều tra xác định đường dây này đã hoạt động từ năm 2012 đến năm 2025. Các đối tượng đã bán ra thị trường hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả các loại.

Tổng doanh thu của đường dây lên tới gần 1.800 tỷ đồng. Nhóm nghi phạm đã để ngoài sổ sách kế toán để hưởng lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng và gây thất thu thuế cho Nhà nước.

Vụ án do Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) và Công an TP Hà Nội thực hiện.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng liên quan.