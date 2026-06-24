Ông Bùi Xuân Cường làm Bí thư phường Sài Gòn

Sáng nay 24/6, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, về việc điều động, chỉ định ông Bùi Xuân Cường, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn nhiệm kỳ 2025-2030.
Tại kỳ họp thứ 3, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 chiều 19/6, các đại biểu đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm (thôi giữ chức vụ) đối với ông Bùi Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, để thực hiện công tác cán bộ.
Bùi Xuân Cường sinh năm 1975, quê tỉnh Ninh Bình; có trình độ chuyên môn TS Xây dựng công trình, Thạc sĩ Kỹ thuật, Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Kỹ sư Xây dựng cầu đường; Cao cấp Lý luận chính trị.
Ông Bùi Xuân Cường là cán bộ đã trải qua nhiều vị trí công tác tại các đơn vị của TP.HCM.
Ông được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM ngày 11/10/2022, tại kỳ họp chuyên đề của HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026 và tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.
Trước khi làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Bùi Xuân Cường kinh qua nhiều vị trí công tác trong lĩnh vực giao thông, đô thị.
Từ 2009-2019, ông là Phó giám đốc rồi Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM.
Năm 2019, ông được điều động, bổ nhiệm làm Trưởng ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM.
Ông cũng từng làm Trưởng phòng Phòng Quản lý giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM.
Trước đó, UBND TP.HCM cũng đã có điều chỉnh, bổ sung phân công công tác Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh chỉ đạo, xử lý các phần việc của ông Bùi Xuân Cường.
Ngoài các phần việc được giao phụ trách trước đó, Phó chủ tịch Hoàng Nguyên Dinh tiếp tục phụ trách, chỉ đạo, xử lý toàn bộ nhiệm vụ, lĩnh vực công tác, cơ quan, đơn vị và các nội dung công việc trước đây thuộc phạm vi phân công của ông Bùi Xuân Cường ở các lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, đầu tư công, dự án ODA, các dự án đường sắt, an toàn giao thông.
Trực tiếp chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ban Quản lý Đường sắt đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Quỹ Phát triển đất TP.HCM, Quỹ Phát triển đất tỉnh Bình Dương, Quỹ Phát triển đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng một số ban quản lý dự án, doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực phụ trách và theo dõi, chỉ đạo địa bàn đối với các phường, xã.
Phường Sài Gòn là phường trung tâm của TP.HCM, nơi đặt trụ sở HĐND - UBND TP.HCM và nhiều sở ngành, cơ quan Trung ương, cơ quan ngoại giao, tập đoàn, doanh nghiệp lớn.
Đảng bộ phường Sài Gòn cũng là đảng bộ cấp phường, xã có đông đảng viên nhất TP.HCM với khoảng 11.000 đảng viên.
Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh phường Sài Gòn là địa bàn "trọng điểm của trọng điểm", nơi đặt trụ sở nhiều cơ quan, doanh nghiệp lớn, đóng góp quan trọng vào sự phát triển thành phố. Do đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cân nhắc kỹ, quyết định cử nhân sự đủ tâm, đủ tầm về làm lãnh đạo địa phương.
Chủ tịch UBND.TP HCM đề nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Sài Gòn phát huy tinh thần đoàn kết, tạo điều kiện để ông Bùi Xuân Cường sớm tiếp cận công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng phường trở thành địa phương kiểu mẫu của thành phố.