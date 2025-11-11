Nữ 'đạo chích' bị tóm gọn sau gần 3 giờ cuỗm xe mô tô ở Đà Nẵng

(VTC News) -

Ngày 11/11, Công an phường Hội An, TP Đà Nẵng, cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 8/11, Công an phường Hội An tiếp nhận tin báo của anh V.V.M. (SN 1985, trú xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng) về việc bị mất một xe mô tô trị giá khoảng 61 triệu đồng. Chiếc xe bị mất trộm khi đang đậu trên vỉa hè đường Lý Thường Kiệt (phường Hội An).

Nguyễn Thị Thuận bị bắt giữ. (Ảnh: C.A)

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hội An nhanh chóng triển khai lực lượng tiến hành xác minh, truy tìm đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ chưa đầy 3 giờ đồng hồ, Công an phường Hội An xác định và bắt giữ Nguyễn Thị Thuận (SN 1983, trú phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Tại cơ quan công an, Thuận đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp xe mô tô nói trên.

Cách đây khoảng 2 tháng, Công an tỉnh Thanh Hoá phát hiện, bắt giữ kẻ trộm xe máy ở Bắc Ninh sau khi ngăn chặn vụ ẩu đả.

Cụ thể, khoảng 21h32 ngày 11/9, trong khi tuần tra lưu động trên tuyến Quốc lộ 16 (đoạn qua địa bàn xã Quan Sơn), Tổ tuần tra kiểm soát số 13 do Đại úy Phạm Văn Hải làm tổ trưởng nhận được tin báo của lực lượng tuần tra vũ trang Công an xã Quan Sơn về việc có nhiều người lái xe máy không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng.

Đơn vị lập tức triển khai các biện pháp phối hợp, ngăn chặn. Khi phát hiện có 2 thanh niên chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, Tổ tuần tra ra tín hiệu dừng để kiểm tra hành chính.

Người cầm lái là Hà Anh Kiệt (SN 2010, trú bản Hậu, xã Tam Lư), chở theo Lương Anh Vũ sinh năm 2008, trú bản Piềng Khóe, xã Tam Lư). Thấy 2 thanh niên này có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên lực lượng CSGT và Công an xã Quan Sơn xác minh thêm. Qua xác minh, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy không biển kiểm soát mà Hà Anh Kiệt đang sử dụng là tài sản của một người dân vừa bị mất trộm tại tỉnh Bắc Ninh.

Bước đầu, Hà Anh Kiệt khai nhận tối 26/8, tại quán bia ở phường Nếnh (tỉnh Bắc Ninh), lợi dụng việc anh Đinh Văn H. ngủ do say rượu, Kiệt lấy trộm xe máy và điện thoại iPhone 14 Promax, sau đó đem bán điện thoại lấy tiền tiêu xài rồi về quê ở xã Tam Lư lẩn trốn.