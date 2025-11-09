Nổ bồn chứa a xít ở Lâm Đồng, 2 công nhân tử vong

(VTC News) -

Các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân sự cố nổ bồn chứa a xít khiến 2 công nhân tử vong.

Nhà máy HC ở thôn 20, xã Bảo Lâm 1. (Ảnh: K.P)

Thông tin ban đầu, khoảng 10h15 ngày 9/11, 2 công nhân Nguyễn Hữu Tùng (29 tuổi) và Hà Duy Khánh (28 tuổi) hàn cắt tại lò tổng hợp a xít tại Nhà máy HC ở thôn 20, xã Bảo Lâm 1, Lâm Đồng, thì xảy ra nổ bồn chứa a xít làm 2 công nhân bị hất văng ra xa.

Hiện trường vụ việc.

Nguyên nhân ban đầu do trong quá trình kiểm tra kỹ thuật tại khu vực bồn chứa a xít HCL của công ty, 2 công nhân trên phát hiện khu vực bồn chứa có dấu hiệu bị rò rỉ nên siết lại bu lông.

Do bu lông bị gỉ sét nên 2 công nhân lấy máy cắt tạo ma sát, nên tia lửa tiếp xúc với khí trong bồn chứa khiến bồn chứa phát nổ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ.