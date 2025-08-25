Nissan Kicks 2026 hút khách dù tăng giá

(VTC News) -

Nissan hãng xe duy trì nhiều mẫu xe có giá dưới 25.000 USD (khoảng 658 triệu đồng) tại thị trường Mỹ, bao gồm Versa, Sentra, Kicks, và Kicks Play.

Nissan có nhiều mẫu xe có giá dưới 25.000 USD tại thị trường Mỹ. (Ảnh: Nissan U.S Newsroom)

Sau khi được tái thiết kế vào năm ngoái, mẫu Nissan Kicks 2026 quay trở lại nhưng với mức giá cao hơn đáng kể. Giá khởi điểm của xe là 22.430 USD (khoảng 590 triệu đồng), chưa bao gồm phí vận chuyển 1.495 USD (khoảng 39 triệu đồng). Điều này đẩy tổng chi phí sở hữu chiếc xe lên tới 23.925 USD (khoảng 629 triệu đồng), cao hơn 705 USD (khoảng 18,5 triệu đồng) so với phiên bản trước đó.

Mức giá cho từng phiên bản của Nissan Kicks 2026 tại Mỹ. (Ảnh: Nissan U.S Newsroom)

Mặc dù tăng giá, chiếc crossover cỡ nhỏ này vẫn được coi là lựa chọn hợp lý bởi những nâng cấp đáng giá đi kèm. Cụ thể, Kicks 2026 phiên bản tiêu chuẩn (Kicks S) giờ đây được trang bị hệ thống thông tin giải trí mới, với màn hình lớn hơn, lên tới 12,3 inch.

Nội thất của Nissan Kicks 2026. (Ảnh: Nissan)

Đây là một sự thay đổi lớn so với màn hình 7 inch của thế hệ cũ, vốn không hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, khiến nhiều khách hàng thất vọng sau khi mua xe. Giờ đây, người dùng có thể kết nối điện thoại không dây một cách tiện lợi.

Ngoài ra, Kicks 2026 còn được trang bị hai cổng USB-C ở phía trước, thay thế cho cổng USB Type-A duy nhất trước đó. Đối với các phiên bản cao cấp hơn (Kicks SV và SR), Nissan cũng bổ sung gói "thời tiết lạnh" trị giá 300 USD (khoảng 7,9 triệu đồng), bao gồm ghế trước có sưởi, cửa gió điều hòa phía sau và gương chiếu hậu bên ngoài có sưởi, rất hữu ích cho những thị trường có khí hậu lạnh.

Về động cơ, Kicks 2026 vẫn sử dụng động cơ 4 xi-lanh, dung tích 2.0L quen thuộc, sản sinh công suất 141 mã lực và mô-men xoắn 190 Nm. Sức mạnh được truyền tới hộp số vô cấp Xtronic và có tùy chọn hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian với chi phí bổ sung 1.500 USD (khoảng 39,5 triệu đồng) hoặc 1.650 USD (khoảng 43,4 triệu đồng) tùy phiên bản.

Mặc dù không phải là một chiếc xe có hiệu suất vượt trội, Kicks 2026 vẫn cho thấy khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng với mức tiêu thụ trung bình 31 mpg (khoảng 7,6 lít/100 km).

Những cải tiến đáng giá trên đã giúp Nissan Kicks 2026 xứng đáng với mức giá cao hơn, đặc biệt là hệ thống thông tin giải trí được nâng cấp mạnh mẽ, đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng hiện đại.