Những sao Việt gây bất ngờ khi xuất thân từ nghề giáo viên

(VTC News) -

Thành công trong hoạt động nghệ thuật và nhận được nhiều tình cảm từ người hâm mộ, ít ai biết rằng nhiều ngôi sao của showbiz Việt từng có thời gian làm giáo viên đứng trên bục giảng.

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương

Là một trong những giọng ca hàng đầu, sở hữu nhiều bản hit, Hồ Quỳnh Hương từng đảm nhiệm vị trí giảng viên thanh nhạc tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Đây là nơi cô đã tốt nghiệp thủ khoa đầu ra với số điểm tuyệt đối.

Thành tích học tập đáng nể cùng kinh nghiệm nhiều năm trong làng giải trí giúp Hồ Quỳnh Hương nhận được lời mời làm giảng viên thanh nhạc.

Hồ Quỳnh Hương đã có nhiều năm làm giảng viên.

Chia sẻ về nghề giáo viên, Hồ Quỳnh Hương nói luôn tâm niệm bản thân là nghệ sĩ cũng là một chiến sĩ. Đó cũng chính là động lực để nữ ca sĩ không bao giờ làm điều gì sai, ảnh hưởng đến uy tín của trường và uy danh của thầy cô.

Hồ Quỳnh Hương vẫn đang giảng dạy ở khoa Nhạc nhẹ tại Nhạc viện TP.HCM.

Ca sĩ Thanh Duy

Á quân Vietnam Idol 2008 Thanh Duy là một trong những nam ca sĩ được yêu mến không chỉ bởi giọng hát cao mà còn vì sự trẻ trung, năng động.

Trước khi theo đuổi sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp, Thanh Duy từng tốt nghiệp loại giỏi khoa Sư phạm Anh tại trường Đại học Cần Thơ và trở thành thầy giáo dạy Tiếng Anh. Thanh Duy đã đứng lớp giảng dạy tại nhiều trung tâm, trong đó có trung tâm Ngoại ngữ thuộc Bộ Ngoại giao.

Trước khi trở thành ca sĩ, Thanh Duy là một giáo viên tiếng Anh.

Nói về nghề giáo, Thanh Duy từng chia sẻ: "Trên lớp, tôi được sống với đam mê khác là được tự do khám phá và truyền đạt sự thú vị của môn học tiếng Anh mà tôi thích, mặt khác lại được tiếp xúc với rất nhiều học trò thú vị khiến cho một người năng động như mình thấy cuộc sống đầy màu sắc hơn".

Diễn viên Nhan Phúc Vinh

Trước khi trở thành diễn viên, "nam thần màn ảnh" Nhan Phúc Vinh từng làm giáo viên dạy thể dục.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Nhan Phúc Vinh thi đỗ trường Đại học Cần Thơ và theo học khoa Sư phạm Thể dục Thể thao. Thời điểm này, anh từng dạy cho một trường cấp 3.

Nhan Phúc Vinh từng là giáo viên thể dục.

Sau đó, để theo đuổi đam mê diễn xuất, anh tạm dừng công việc giảng dạy và theo học tại trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM.

Sở hữu gương mặt điển trai cùng lối diễn xuất tự nhiên, anh nhanh chóng thành công ở lĩnh vực nghệ thuật. Nam diễn viên từng nhận được một loạt giải thưởng như Giải Mai vàng, Giải thưởng Truyền hình HTV, Nam diễn viên xuất sắc Liên hoan phim Truyền hình, Cánh diều vàng, Nam diễn viên xuất sắc Liên hoan Truyền hình toàn quốc, Diễn viên nam ấn tượng VTV.

Ca sĩ Thùy Chi

Ngay sau khi tốt nghiệp Nhạc viện Quốc gia, Thùy Chi nhận lời làm giảng viên thanh nhạc cho các em thiếu nhi tại một trung tâm nghệ thuật ở Hà Nội. Bên cạnh đó, Thùy Chi cũng được mời làm cố vấn âm nhạc tại nhiều cuộc thi.

Thuỳ Chi từng làm giáo viên piano.

Thùy Chi cho biết khi tập trung giảng dạy, thu nhập của cô ổn định chứ không khá giả như các đồng nghiệp chỉ chuyên tâm biểu diễn. Theo cô, dù giàu hay nghèo, quan trọng là chúng ta thoải mái, hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.

Năm 2020, Thùy Chi tạm dừng việc giảng dạy để vào Nam và chuyên tâm cho âm nhạc. Dù vậy, ước mơ được đứng lớp, gặp gỡ các cô cậu học trò vẫn cháy bỏng như ngày nào.

Ca sĩ Dương Hoàng Yến

Tốt nghiệp thủ khoa đầu vào và thủ khoa đầu ra của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Dương Hoàng Yến từng được giữ lại trường làm giảng viên thanh nhạc, trước khi theo đuổi sự nghiệp ca hát.

Thời mới đi dạy, Dương Hoàng Yến tiết lộ mức lương mỗi tháng chỉ 2,9 triệu đồng. Nhiều người biết tin khuyên cô nghỉ hoặc tạm thời xin nghỉ để tập trung cho việc phát triển sự nghiệp ca hát.

Dù vậy, nữ ca sĩ đều lắc đầu từ chối bởi cô quan niệm thà hủy show chứ không thể bỏ các học trò thân thương.

Võ Hoàng Yến làm giảng viên khi mới 22 tuổi.

Dù đi dạy hơn 10 năm, Dương Hoàng Yến thường xuyên bị nhầm là sinh viên vì ngoại hình trẻ trung. Trên giảng đường, cô thường lựa chọn phong cách ăn mặc thoải mái, ứng xử nhẹ nhàng với học trò để dễ dàng truyền tải cảm xúc, năng lượng.

Năm 2022, Dương Hoàng Yến quyết định Nam tiến để tiếp tục theo đuổi con đường ca hát. Nhờ nền tảng giọng hát tốt và định hướng âm nhạc bài bản, cô tạo được nhiều dấu ấn đáng kể.

Hoa hậu Phạm Hương

Trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2015, Phạm Hương từng có thời gian làm việc tại trường Cao đẳng Văn hoá - Nghệ thuật và Du lịch TP.HCM trong vai trò giảng viên ngành Marketing.

Trong quá trình giảng dạy, người đẹp luôn nhận được sự yêu quý của học trò và chính sự tin tưởng, ủng hộ của các sinh viên cũng là động lực trong suốt hành trình đến với ngôi vị hoa hậu của cô.

Hoa hậu Phạm Hương từng làm giảng viên trước khi đăng quang.

Hoa hậu từng chia sẻ, đối với cô, nghề giáo rất cao quý. Nó không chỉ bắt buộc người đứng lớp phải có kiến thức chuyên sâu mà đồng thời còn phải rèn luyện tính kiên nhẫn.

Chính những kinh nghiệm đó giúp cô tự tin hơn tại đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ. Sau khi đăng quang, người đẹp sinh năm 1991 xin nghỉ dạy một thời gian để hoàn thành trọng trách của mình.

Thời điểm hiện tại, cô rút khỏi showbiz để sang Mỹ định cư, dành thời gian chăm sóc gia đình nhỏ.