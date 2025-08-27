Những mẹo đơn giản giúp 'vạch mặt' thịt bò giả

(VTC News) -

Thịt bò là thực phẩm giàu dinh dưỡng, xuất hiện trong bữa ăn của nhiều gia đình. Tuy nhiên, vì giá thành cao, loại thịt này thường bị làm giả bằng thịt trâu, thịt lợn hoặc thịt động vật chết, tẩm ướp hóa chất để qua mắt người mua. Để tránh rơi vào bẫy của những chiêu trò gian lận này, người tiêu dùng cần trang bị kỹ năng nhận biết thịt bò thật - giả ngay từ khâu lựa chọn.

Phân biệt bằng màu sắc và cảm quan

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (nguyên giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội) cho biết, thịt bò thật màu đỏ tươi đặc trưng, phần mỡ màu vàng nhạt, thớ thịt nhỏ, dài, sờ tay vào thấy thịt mềm, đàn hồi tốt và khô ráo.

Trong khi đó, thịt bò giả – thường là thịt lợn hoặc trâu – dù có được tẩm máu bò, vẫn có màu nhợt nhạt, loang lổ, không đều và kém tự nhiên. Khi chạm tay, loại thịt này thường nhão, dính và có thể chảy nước.

Về cấu trúc thớ thịt, thịt bò có thớ mịn, dài và nhỏ. Trái lại, thịt lợn có thớ to, ngắn, màu hồng nhạt, phần mỡ trắng đục. Riêng thịt trâu thường có màu đỏ sẫm, thớ lớn và thô, dễ bị nhầm lẫn với thịt bò nếu không quan sát kỹ.

Dựa vào mùi và vị sau chế biến

Một miếng thịt bò thật khi cắt ra sẽ có mùi thơm đặc trưng của bò, không lẫn với bất kỳ loại thịt nào khác. Khi nấu chín, thịt giữ được màu hồng sậm, vị ngọt đậm, mùi thơm lan tỏa. Trong khi đó, thịt giả hoặc thịt kém chất lượng thường chuyển sang màu nhợt, vị nhạt, có thể lẫn mùi tanh nếu là thịt không tươi hoặc đã để lâu.

TS.BS Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, khuyến cáo người tiêu dùng nên kiểm tra độ săn chắc của miếng thịt. Thịt bò thật cầm chắc tay, nhấn nhẹ có độ đàn hồi tốt, trong khi loại giả mềm nhũn, lỏng lẻo và dễ chảy nước.

Đặc biệt, một số thương lái còn dùng mỡ bò thoa bên ngoài miếng thịt để tạo mùi đánh lừa người mua. Khi cắt sâu vào bên trong, nếu không còn mùi bò, đó là dấu hiệu rõ ràng của thịt giả.

Những mẹo đơn giản tại nhà giúp "vạch mặt" thịt bò giả

Cách kiểm tra hiệu quả là rửa sạch miếng thịt và quan sát màu nước. Khi ngâm thịt trong nước, nếu nước chuyển màu sẫm và miếng thịt bị phai màu đáng kể, rất có thể đó là thịt được nhuộm bằng huyết bò hoặc phẩm màu.

Ngoài ra, có thể thử chần miếng thịt trong nước sôi. Thịt bò thật khi gặp nhiệt độ cao sẽ chuyển màu đậm, săn chắc hơn. Trong khi đó, thịt giả – nhất là thịt lợn – sẽ chuyển sang màu trắng nhạt, không còn giữ được sắc đỏ ban đầu.

Lưu ý khi mua thịt bò ngoài chợ

Để tránh mua phải thịt bò giả, người tiêu dùng nên chọn mua tại các siêu thị, cửa hàng uy tín có nguồn gốc rõ ràng. Khi mua ngoài chợ truyền thống, nên quan sát kỹ màu sắc, kết cấu, mùi vị và hỏi rõ nguồn gốc xuất xứ. Không nên ham rẻ, bởi thịt bò thật hiếm khi có giá quá thấp so với mặt bằng chung trên thị trường.