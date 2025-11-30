Những lĩnh vực Cảnh sát Biển Việt Nam có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

Trên những tuyến biển trọng yếu, việc xử lý vi phạm hành chính không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là tấm lá chắn bảo vệ chủ quyền, an toàn hàng hải và nguồn lợi thủy sản. Với thẩm quyền được luật định, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện kiểm tra, kiểm soát và xử phạt trong nhiều lĩnh vực: An ninh, trật tự trên biển; khai thác thủy sản; bảo vệ môi trường; hoạt động vận tải và tuân thủ các quy định quốc tế.