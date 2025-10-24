Những dịch vụ hậu mãi cực xịn dành riêng cho chủ xe VinFast

(VTC News) -

Với ngày càng nhiều chính sách hậu mãi mới hướng tới khách hàng, VinFast đang cho thấy chuẩn mực 5 sao không chỉ nằm ở sản phẩm mà còn được thể hiện qua dịch vụ chăm sóc sau bán hàng toàn diện, tận tâm và dẫn đầu thị trường.

Giao xe tận nhà, hỗ trợ mượn pin miễn phí

Mới đây, VinFast đã đưa dịch vụ giao nhận xe tại nhà vào chuỗi trải nghiệm khách hàng. Dịch vụ này cho phép khách hàng nhận xe mới hoặc nhận lại xe sau sửa chữa ngay tại địa chỉ do khách chỉ định, thay vì phải trực tiếp đến lấy xe tại đại lý hoặc xưởng. Trong giai đoạn từ nay tới 22/11, khách hàng được sử dụng dịch vụ này miễn phí trong bán kính 20 km.

Song song với giao nhận tại nhà, VinFast cam kết minh bạch về thời gian sửa chữa: Nếu xe nằm xưởng quá thời hạn cam kết, khách hàng sẽ nhận mức hỗ trợ 500.000 đồng/ngày. Trường hợp sửa chữa pin/động cơ, hãng cũng có phương án hỗ trợ để đảm bảo khách không bị gián đoạn di chuyển.

Trong đó, nội dung quan trọng được triển khai là chương trình hỗ trợ mượn pin hoàn toàn miễn phí trong thời gian chờ sửa pin, dù nguyên nhân xuất phát từ lỗi kỹ thuật của xe hay lỗi trong quá trình vận hành bởi người sử dụng. Chi phí mượn, vận chuyển và lắp đặt pin thay thế do VinFast chịu trách nhiệm, không phát sinh cho khách hàng.

Ngoài ra, với khách hàng ở Hà Nội và TP.HCM, VinFast cũng mới có thêm chương trình khuyến khích khách hàng bảo dưỡng xe tại các xưởng dịch vụ vùng ven với đơn giá nhân công bảo dưỡng định kỳ thấp hơn. Nhờ đó, chủ xe có thể tiết kiệm đến hơn 1 triệu đồng (tùy mẫu xe và cấp bảo dưỡng).

Hệ sinh thái phụ kiện đa dạng

Bên cạnh những phụ kiện đang phân phối như thảm sàn, thảm cốp, hãng cũng mở rộng hệ sinh thái phụ kiện chính hãng theo các định hướng: Tiện ích gia đình, sản phẩm DIY chăm sóc xe VinFast.

Cụ thể, VinFast cung cấp thêm cho chủ xe những phụ kiện đảm bảo an toàn cho cả gia đình như đai an toàn trên xe ô tô cho trẻ em. Hãng cũng tiếp tục hợp tác với 3M bổ sung các sản phẩm chăm sóc xe như dung dịch rửa xe tạo bọt giúp bóng sơn, dung dịch làm sạch lốp/phanh, dung dịch chống bám nước lên kính…

Việc đa dạng hóa phụ kiện không chỉ là bán thêm sản phẩm mà còn nhằm gia tăng giá trị sử dụng cho chủ xe: Dễ dàng tùy chỉnh ngoại thất, nâng cấp tiện nghi hoặc tối ưu trải nghiệm vận hành theo nhu cầu cá nhân.

Xưởng dịch vụ chuyển đổi xanh

Bên cạnh việc nâng cấp chất lượng dịch vụ, VinFast cũng đang thúc đẩy chuyển đổi xanh trong hệ thống xưởng dịch vụ bằng việc thay thế dần sơn gốc dầu bằng sơn gốc nước.

So với sơn gốc dầu, sơn gốc nước sử dụng dung môi chính là nước, cho mức phát thải VOC thấp hơn, ít mùi hơn và thân thiện với môi trường - một lợi thế rõ rệt trong bối cảnh tiêu chuẩn môi trường ngày càng chặt chẽ. Sơn gốc nước cũng là xu hướng chính trong ngành sơn ô tô hiện đại, với lợi thế về tính an toàn, thân thiện môi trường và khả năng dễ dàng phối màu, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.

Việc chuyển đổi từ sơn gốc dầu sang sơn gốc nước đòi hỏi đầu tư lớn về buồng sơn kín, hệ thống kiểm soát độ ẩm, thiết bị phun chuyên dụng (HVLP/LVLP) và đào tạo kỹ thuật viên để đảm bảo chất lượng hoàn thiện tương đương về độ phủ và bền màu. Hiện tại, quy trình này đang được VinFast áp dụng thí điểm tại một số xưởng dịch vụ và sẽ nhanh chóng được mở rộng trên toàn quốc.

Bên cạnh các dịch vụ mới, VinFast vẫn tiếp tục duy trì dịch vụ hậu mãi theo tiêu chuẩn 5 sao tại hệ thống khoảng 300 xưởng dịch vụ hoạt động không ngày nghỉ tại 34/34 tỉnh, thành phố, nhằm mang tới trải nghiệm hậu mãi tối ưu cho khách hàng.