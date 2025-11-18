Nhiều món ăn ‘gây sốt’ tại Ngày hội Cua Cà Mau lần đầu tổ chức ở TP.HCM

(VTC News) -

Lễ hội Ẩm thực – Ngày hội Cua Cà Mau năm 2025 tại Nhà văn hóa Thanh Niên diễn ra từ 18-22/11/2025 với khoảng 100 gian hàng. Ngay trong ngày đầu diễn ra đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Nhiều món ăn được chế biến từ cua thu hút người tiêu dùng.

Với sự tham gia của nhiều tiểu thương trưng bày các sản phẩm đặc sản từ Cà Mau và các gian hàng chế biến món ăn từ cua, ngày hội đã trở thành một điểm nhấn không thể bỏ qua trong những ngày này tại TP.HCM.

Một trong những món ăn “gây sốt” tại sự kiện là Bánh trứng cút thịt cua. Món này là sự kết hợp hoàn hảo giữa trứng cút, bắp luộc, hành lá, tôm nguyên con và đặc biệt là thịt cua tươi ngon. Món ăn không chỉ gây ấn tượng về hương vị mà còn về cách chế biến độc đáo.

Món bánh trứng cút tôm thịt cua.

Thay vì sử dụng bột như các món bánh thông thường, chị Nguyên đã sáng tạo ra món bánh trứng cút này với trứng cút tươi, tạo ra một trải nghiệm ẩm thực đặc biệt. Chỉ với 50.000 đồng cho một phần 6 chiếc, món bánh này nhanh chóng thu hút nhiều thực khách, đặc biệt là những người yêu thích ẩm thực độc đáo từ cua.

“Khi mang món bánh trứng cút thịt cua này đến đây, tôi không nghĩ rằng sẽ được đón nhận nồng nhiệt như vậy. Khách tham quan rất ưa chuộng các món ăn lạ và món này hoàn toàn mới mẻ, không có bột nhưng vẫn rất ngon miệng”, chị Nguyên chia sẻ.

Các món ăn đươc được chế biến tại chỗ.

Không thể không nhắc đến món cua nổ muối, một món ăn nổi bật được chế biến tại gian hàng của Khu du lịch sinh thái Cà Mau Eco. Cua được chế biến theo phong cách nổ muối hột, mang đến một hương vị độc đáo mà thực khách không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác.

Anh Nguyễn Văn Thái, bếp trưởng của khu du lịch này, chia sẻ: “Cua Cà Mau là đặc sản nổi tiếng với chất lượng vượt trội. Để đảm bảo chất lượng, chúng tôi chỉ dùng cua có mã vạch rõ ràng và có nguồn gốc xuất xứ minh bạch. Tuy nhiên, dù đã chuẩn bị trước, chúng tôi vẫn không đủ cua để bán, và nhiều khách hàng phải đợi để có cơ hội thưởng thức món này”.

Món cua nổ muối gây chú ý.

Dù mới mở cửa nhưng nhiều gian hàng đã không còn cua để bán. Anh Thái cho biết, cua được mua và chế biến ngay tại chỗ, khách ghé ăn thử rồi quay lại mua rất nhiều nên hiện tại không còn đủ cua để bán, phải đợi sáng mai nhập hàng lên thêm.

Chỉ trong vòng 45 phút, anh Nguyễn Văn Thắng đã bán hết 50kg cua. Giá bán được cho là khá bình dân cùng với chất lượng cua đảm bảo nên chỉ trong một thời gian ngắn đã bán hết sạch.

“Cua được hấp ngay tại chỗ, vừa hấp xong là khách đã đến mua ngay. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng là người dân TP.HCM lại đón nhận cua Cà Mau nồng nhiệt như vậy”, anh Thắng phấn khởi nói.

Dù mới bày bán nhưng nhiều quầy bán cua đã 'cháy hàng'.

Điều đặc biệt ở đây chính là sự tươi ngon và chất lượng của cua Cà Mau. Mỗi con cua đều được chọn lựa kỹ lưỡng, đảm bảo thịt chắc, gạch đầy, tạo nên sự hấp dẫn đặc biệt đối với thực khách. Những món cua hấp vừa chín tới, hòa quyện cùng gia vị đậm đà, khiến ai cũng phải khen ngợi.

Một du khách tham gia sự kiện, chị Mai Lan, chia sẻ: “Nghe giới thiệu hôm nay có sự kiện này nên hôm nay tôi đến thử và thực sự rất ấn tượng với các món ăn được chế biến từ cua ở đây. Cua có vị ngọt tự nhiên, thịt chắc và đặc biệt là gạch cua thơm ngon, không giống như cua ở các nơi khác”.

Cua được hấp ngay tại chỗ.

Ngoài cua nổ muối, cua hấp, cua sốt me, các món ăn khác như mai cua sốt trứng muối, mai cua sốt phô mai chanh dây… cũng rất được ưa chuộng.

“Những món này không chỉ ngon mà còn rất lạ, đây là trải nghiệm tuyệt vời khi đến tham gia ngày hội Cua Cà Mau”, một du khách chia sẻ.

Ngày hội Cua Cà Mau không chỉ là dịp để người dân TP.HCM thưởng thức những món ăn đặc sắc, mà còn là cơ hội tuyệt vời để giới thiệu các đặc sản nổi tiếng của vùng đất Cà Mau. Đây là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức tại TP.HCM, và nó đã cho thấy sức hút mạnh mẽ của ẩm thực Cà Mau Cà Mau đối với đông đảo người dân và du khách.

Thông qua sự kiện, không chỉ cua Cà Mau mà còn nhiều đặc sản khác được quảng bá rộng rãi, làm phong phú thêm các món ăn chế biến từ cua. Đây cũng là minh chứng rõ ràng cho thấy ẩm thực không chỉ là món ăn, mà còn là cầu nối văn hóa giữa các vùng miền.