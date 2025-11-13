Lần đầu tiên TP.HCM tổ chức Ngày hội Cua

(VTC News) -

Tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM diễn ra chiều 13/11, đoàn công tác của UBND tỉnh Cà Mau đã tham dự và giới thiệu loạt hoạt động sắp tới sẽ diễn ra tại TP.HCM và tỉnh Cà Mau.

Trong đó, đáng chú ý là hai sự kiện lớn gồm chương trình “Xin chào Cà Mau” và “Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ II năm 2025”.

Tại TP.HCM, sự kiện “Xin chào Cà Mau” do UBND tỉnh Cà Mau phối hợp UBND TP.HCM tổ chức, diễn ra từ ngày 18 - 22/11 với một số hoạt động chính như Hội nghị kết nối hợp tác đầu tư cho doanh nghiệp TP.HCM vào tỉnh Cà Mau tại Khách sạn Rex Sài Gòn; Lễ hội Ẩm thực - Ngày hội Cua Cà Mau năm 2025 tại Nhà Văn hoá Thanh niên; cùng các hoạt động truyền thông, quảng bá hình ảnh tỉnh Cà Mau.

Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau thông tin tại buổi họp báo.

Trong đó, hội nghị kết nối hợp tác đầu tư mang chủ đề “Cà Mau - Khơi dậy tiềm năng, kiến tạo tương lai”, nhằm giới thiệu tiềm năng, chính sách ưu đãi đầu tư, các dự án trọng điểm, quảng bá hàng hóa và sản phẩm chủ lực của tỉnh, đồng thời thúc đẩy hợp tác du lịch và thương mại giữa Cà Mau và TP.HCM.

Còn tại Cà Mau, trong khuôn khổ chương trình Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ II với chủ đề “Cua Cà Mau: Hương rừng – Vị biển” sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 22/11, tập trung tại các phường An Xuyên, Tân Thành, Lý Văn Lâm, Bạc Liêu và Hiệp Thành của tỉnh Cà Mau.

Đây là hoạt động điểm nhấn trong chuỗi sự kiện, với quy mô mở rộng hơn nhiều so với lần tổ chức đầu tiên. Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết Ngày hội Cua lần I đã mang lại kết quả bất ngờ, thể hiện tình cảm của người dân và du khách dành cho Cà Mau cũng như đặc sản cua Cà Mau.

“Cua là sản phẩm tiêu dùng hằng ngày, đồng thời cũng là món ẩm thực đặc trưng của vùng cực Nam, với 69 món ăn chế biến từ cua Cà Mau được giới thiệu trong ngày hội”, ông nói.

Nhiều hoạt động hấp dẫn liên quan đến cua Cà Mau sẽ được tổ chức.

Năm nay, Ngày hội Cua được tổ chức với quy mô lớn hơn, kết hợp trưng bày, quảng bá hàng cua, các sản phẩm thủy sản, sản phẩm thương mại và công nghiệp chế biến với hơn 500 gian hàng.

Điểm mới đáng chú ý là hoạt động ẩm thực sẽ diễn ra hàng đêm, với 4 - 5 đầu bếp nổi tiếng trực tiếp trình diễn chế biến các món ăn đặc sản từ cua, tạo điều kiện để khán giả và du khách có thể theo dõi, tương tác và thưởng thức ngay tại chỗ, đồng thời được phát livestream để quảng bá rộng rãi hình ảnh “Cua Cà Mau” đến khán giả cả nước.

Các trò chơi dân gian đặc trưng từ lần trước như “trói cua” và “đua cua” tiếp tục được duy trì, nhưng ban tổ chức bổ sung thêm 2 trò mới “thi cua to nhất” và “bắt cua”. Ở phần thi cua to nhất, những con cua dự thi phải có trọng lượng từ 1,45 kg trở lên và trong nhóm cùng kích cỡ, cua có cặp càng to hơn sẽ được chấm điểm cao hơn.

Trong khi đó, trò chơi bắt cua sẽ được tổ chức tại một bể nước rộng 500 m² dựng ngay quảng trường trung tâm, tạo không gian sinh động, gợi lại cảnh vùng rừng ngập mặn và mang đến những khoảnh khắc giải trí vui nhộn cho người tham dự.

Cũng theo ông Lê Văn Sử, bên cạnh các hoạt động văn hóa - du lịch, Ngày hội Cua Cà Mau năm nay còn có nhiều hội thảo chuyên đề với sự tham gia của các chuyên gia quốc tế nhằm trao đổi kinh nghiệm và định hướng phát triển ngành cua Cà Mau theo hướng bền vững.

Sự kiện còn thu hút sự quan tâm của một số doanh nghiệp Trung Quốc, tạo cơ hội xúc tiến kết nối cung cầu, hướng tới xây dựng chuỗi liên kết ổn định giữa nhà nuôi và nhà mua lớn, đảm bảo truy xuất nguồn gốc, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh.

Đáng chú ý, thời điểm tổ chức sự kiện cũng trùng với mùa cua ngon nhất trong năm, giúp quảng bá đặc sản Cà Mau đúng thời điểm và góp phần gia tăng giá trị cho người nuôi cua.

Ông Nguyễn Văn Đen, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, cho biết chương trình “Xin chào Cà Mau” và Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ II sẽ là dịp để giới thiệu hình ảnh Cà Mau năng động, hiếu khách và giàu tiềm năng, đồng thời tiếp tục khẳng định thương hiệu “Cua Cà Mau - Hương vị từ thiên nhiên, vươn tầm quốc tế”.