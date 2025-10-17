Nhân viên ngân hàng chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 17/10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Hà Thương (SN 1995, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, do Thương đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Đỗ Hà Thương bị khởi tố. (Ảnh: C.A)

Kết quả điều tra xác định, trong thời gian làm việc tại một ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn phường Hòa Khánh, Đỗ Hà Thương được một đồng nghiệp cho vay mượn tiền để làm đáo hạn ngân hàng.

Năm 2024, Thương nhiều lần vay mượn tiền của người này và trả đủ tiền gốc cùng tiền lãi trong thời gian đầu. Tuy nhiên, tháng 11/2024, Thương tiếp tục vay mượn tiền nhưng không làm đáo hạn ngân hàng mà dùng trả nợ cho nhiều người khác.

Mở rộng điều tra, công an xác định trong năm 2024, với thủ đoạn tương tự, Thương còn vay mượn tiền của nhiều người khác tại phường Hòa Khánh, phường Liên Chiểu nhưng sử dụng tiền vay mượn không đúng mục đích, dẫn đến mất khả năng chi trả.

Tổng số tiền Thương chiếm đoạt của các bị hại là gần 6 tỷ đồng.