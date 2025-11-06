Nhan sắc gây chú ý của Kiều Duy, Bảo Ngọc trước thềm đi thi quốc tế

(VTC News) -

Xuất hiện buổi ra mắt bộ sưu tập len Thu Đông 2025 mang tên Knit the Confidence từ hai thương hiệu thời trang Việt, bộ đôi hoa hậu Bảo Ngọc và Kiều Duy trở thành tâm điểm chú ý của khán giả.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc chọn phong cách năng động cùng áo khoác nỉ phối váy ngắn xếp ly tôn chân dài. Nàng hậu được nhận xét nhan sắc ngày càng thăng hạng. Thời gian qua, cô cũng gây chú ý khi sẽ là đại diện Việt Nam đến với đấu trường nhan sắc Miss World 2026.

Bảo Ngọc khoe chân dài với chiều cao 1m86.

Bảo Ngọc cho biết cô đang tích cực tập luyện, trau dồi thêm kỹ năng để có thể xuất hiện với phiên bản hoàn hảo nhất tại đấu trường quốc tế.

Với nhan sắc nổi bật cùng trình độ học vấn tốt, Bảo Ngọc được kỳ vọng sẽ là mỹ nhân đầu tiên của Việt Nam đem về vương miện tại đấu trường sắc đẹp uy tín này.

Trong khi đó, Nguyễn Ngọc Kiều Duy cũng tạo điểm nhấn với trang phục năng động kết hợp cùng boots cổ cao. Nàng hậu được nhận xét nhan sắc nổi trội hơn rất nhiều sau gần 1 năm đăng quang Hoa hậu Quốc gia Việt Nam.

Người đẹp cũng đang chứng minh độ năng suất của mình trước khi đại diện Việt Nam tham dự Miss International 2025. Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 dự kiến sang Nhật Bản ngày 11/11 để tranh tài tại đấu trường sắc đẹp này.

Hoa hậu Kiều Duy chuẩn bị sang Nhật Bản thi Hoa hậu Quốc tế 2025.

Bên cạnh đó, sự kiện còn có sự xuất hiện của Á hậu Cẩm Ly, Ngọc Hằng cùng người mẫu Trà My (Nàng Mơ). Khác với hình ảnh thường thấy, Ngọc Hằng và Cẩm Ly trẻ trung, năng động khi phối áo len cùng chân váy ngắn.

Nàng Mơ cũng không kém cạnh về nhan sắc cùng kiểu tóc chuẩn nàng thơ. Dù là gương mặt mới trong showbiz, top 6 Vietnam's Next Top Model 2025 vẫn chứng tỏ bản lĩnh cùng nhan sắc cuốn hút khi đứng cùng các nàng hậu.

Bộ sưu tập Knit the Confidence bao gồm nhiều thiết kế đa dạng như áo len knit tee, cardigan, jumper, oversize sweater và chân váy len, được hoàn thiện tỉ mỉ để đảm bảo độ thoải mái, tính thời trang và sự tự tin cho người mặc. Trang phục sử dụng những tông màu trung tính như trắng, đen, ghi… dễ phối đồ, bên cạnh đó vẫn giữ được sự tối giản, tinh tế cho người mặc.