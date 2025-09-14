Nhận định, dự đoán tỷ số Man City vs Man Utd ngày 14/9: Lần đầu tiên của Sesko

(VTC News) -

Trận Man City đấu với Man Utd diễn ra lúc 22h30 ngày 14/9 trên sân vận động Etihad, thuộc vòng 4 giải Ngoại Hạng Anh. Siêu máy tính của Opta nhận định tỷ lệ thắng của Man City - Man Utd là 54%-22%.

Nhận định phong độ Man City vs Man Utd

Trong thời kỳ của huấn luyện viên Pep Guardiola, hiếm khi Man City bước vào trận derby với vị trí đứng dưới Man Utd trên bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh. Man Utd chưa thoát khỏi cơn khủng hoảng kéo dài. Điều bất ngờ là Man City hiện tại còn đứng dưới cả đối thủ cùng thành phố.

Đội chủ sân Etihad khởi đầu mùa giải không đến nỗi nào với trận thắng 4-0 trước Wolverhampton. Tuy nhiên, 2 thất bại liên tiếp sau đó trước Brighton và Tottenham khiến các cổ động viên Man City sững sờ. Cuộc tái thiết của HLV Pep Guardiola đầy trục trặc.

Man City không có phong độ tốt.

Sau khi thanh lọc đội hình, Man City có một số điều chỉnh về lối chơi, ví dụ như việc Erling Haaland lùi xuống và giữ bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, sự mới mẻ này rõ ràng cần thời gian để vận hành trơn tru. Man City hiện tại rất mong manh, đặc biệt là ở hàng phòng ngự nơi những sai lầm vẫn xuất hiện liên tục.

Man Utd không khá hơn đối thủ là bao. Đoàn quân của huấn luyện viên Ruben Amorim chỉ vừa giành được chiến thắng đầu tiên trong mùa giải ngay trước kỳ nghỉ. Đó cũng là trận thắng đầy may mắn với bàn quyết định được ghi trong thời gian bù giờ, trước đối thủ mới lên hạng.

Hệ thống của huấn luyện viên Ruben Amorim vẫn đầy lỗ hổng. Việc nâng cấp hàng tiền đạo chỉ giúp Man Utd chơi phản công tốt hơn, nhờ vào khả năng xử lý cá nhân của Matheus Cunha hay Bryan Mbeumo. "quỷ đỏ" vẫn rất yếu trong việc tổ chức phòng ngự và kiểm soát trận đấu.

Dự đoán Man City vs Man Utd

Man City dù đứng sau đối thủ nhưng vẫn được đánh giá là "cửa trên" ở trận đấu này mới mức chấp 0,75. Dù vậy, cơ hội có điểm của Man Utd theo đánh giá của các trang dữ liệu dự đoán bóng đá lên tới 46%, có thể nói là cao. Việc Man City chống phản công yếu và hay mắc sai lầm ở hàng thủ có thể hợp với cách đá kiểu "cửa dưới" của Man Utd mỗi khi gặp các đối thủ mạnh.

Sesko có cơ hội đá chính lần đầu tiên ở Ngoại Hạng Anh.

Tuy nhiên, trước khi tính đến những đòn đáp trả, đội khách phải chịu được sức ép của đối thủ. Khả năng cao là cặp tiền vệ Bruno Fernandes - Casemiro (hay bất kỳ ai khác lắp vào sơ đồ 3-4-3) sẽ bị bóp nghẹt bởi tuyến giữa có khả năng kiểm soát thượng thừa của Man City.

Đây cũng là trận đấu mà cả 2 đội bóng đều có thủ môn mới. Gianluigi Donnarumma vừa cập bến Man City trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng. Trong hoàn cảnh hàng thủ không chắc chắn, việc sở hữu thủ môn có kỹ năng cản phá xuất sắc nhất thế giới có thể là phương án "chữa cháy" hiệu quả cho HLV Guardiola.

Trong khi đó, Man Utd cũng chiêu mộ Senne Lammens. Dù vậy, nhiều khả năng Altay Bayindir tiếp tục được lựa chọn cho suất bắt chính. Tân binh người Bỉ chỉ góp mặt trên ghế dự bị.

Đây có thể là trận đá chính đầu tiên của Benjamin Sesko ở giải Ngoại Hạng Anh. Cả Matheus Cunha và Mason Mount đều chấn thương. Tình hình lực lượng của đội chủ nhà còn xấu hơn với các trường hợp vắng mặt của Omar Marmoush, Josko Gvardiol, Abdukodir Khusanov, John Stones, Rayan Ait-Nouri và Rico Lewis.

Đội hình dự kiên của Man City: Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Ake, O’Reilly; Bernardo, Rodri, Reijnders; Bobb, Haaland, Doku;

Đội hình dự kiến của Man Utd: Bayindir; Yoro, De Ligt, Shaw; Mazraoui, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Sesko, Amad.

Dự đoán tỷ số: Man City 2-1 Man Utd.