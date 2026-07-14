(VTC News) -

Không phải câu đố nào cũng đánh đố bằng những phép tính hay mẹo ngôn ngữ phức tạp. Đôi khi, chỉ một từ quen thuộc cũng đủ khiến người nghe đi sai hướng.

Lần này, "thủ phạm" chính là chữ "nhà".

Khi nhắc đến nhà, đa số sẽ nghĩ ngay đến nơi che mưa che nắng, có cửa ra vào, có mái và là chỗ để con người sinh sống. Thế nên, câu hỏi "Nhà gì không ai ở, không cửa, không mái?" nghe qua đã thấy có gì đó... không hợp lý.

Nhà gì không ai ở, không cửa, không mái?. (Ảnh minh họa)

Vì quá tin vào suy nghĩ ban đầu, nhiều người bắt đầu tìm những ngôi nhà đặc biệt: nhà bỏ hoang, nhà đang xây, nhà mô hình hay thậm chí là nhà trong truyện cổ tích. Càng nghĩ theo hướng ấy, đáp án dường như càng xa.

Thực tế, đây là kiểu câu đố không kiểm tra kiến thức mà thử khả năng liên tưởng. Chỉ cần tạm gác nghĩa quen thuộc của từ "nhà", bạn sẽ nhận ra lời giải có thể đơn giản hơn mình tưởng.

Liệu đáp án bạn đang nghĩ đến có giống với suy luận của số đông? Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé!

Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.