Nguy cơ vỡ hồ ở Lâm Đồng: Chính quyền chạy đua ứng cứu

(VTC News) -

Hàng chục cán bộ, chiến sỹ được điều động đến hồ chứa nước Cay An (Lâm Đồng) xuyên đêm gia cố thân đập, cứu công trình trước nguy cơ bị vỡ.

Quỳnh Giang
