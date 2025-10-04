Nguy cơ thiên tai kép, Ninh Bình yêu cầu loạt biện pháp ứng phó bão Matmo

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản chỉ đạo chủ động ứng phó bão số 11 (bão Matmo).

Theo đó, bão số 9, số 10 và số 11 xuất hiện liên tiếp, ngay khi công tác khắc phục hậu quả đợt bão, mưa lũ trước chưa xong, đây là hình thái thiên tai kép (bão chồng bão, lũ chồng lũ).

Để sẵn sàng ứng phó với bão số 11, chủ động phòng, chống các đợt thiên tai, bão lũ tiếp theo, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của người dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh và Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện nghiêm về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 11 (bão Matmo).

Một ngôi nhà ở Ninh Bình bị lốc xoáy tàn phá.

"Các sở, các ngành, các địa phương và Nhân dân cần nhận thức rõ tính chất hết sức nguy hiểm cơn của bão số 11 khi thiên tai chồng thiên tai, nguy cơ tai biến chồng tai biến, đa thiên tai (bão, dông lốc, mưa lũ, sạt lở đất) để có phương án, giải pháp ứng phó quyết liệt, chủ động, kịp thời, hiệu quả, phù hợp với diễn biến tình hình tại từng địa phương, từng thời điểm nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản cho người dân", văn bản nhấn mạnh.

UBND các xã, phường, đặc biệt là các xã ven biển rà soát “bốn tại chỗ”, bố trí lực lượng, vật tư, máy móc, thiết bị tại các địa bàn trọng điểm để sẵn sàng xử lý ngay các sự cố, không để bị động, bất ngờ.

Các xã, phường chủ động phương án bảo vệ nhà cửa, kho tàng, cơ sở giáo dục, y tế, đê điều, hồ đập (nhất là những nơi bị sự cố vừa qua chưa được khắc phục triệt để), hoạt động sản xuất kinh doanh, nuôi trồng thủy sản; rà soát, sẵn sàng sơ tán, di dời dân cư, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra,... đặc biệt lưu ý đề phòng dông lốc xảy ra trước bão.

Địa phương phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng, kiểm ngư triển khai công tác bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển; bảo đảm an toàn các hoạt động trên biển, ven biển.

UBND các xã, phường phối hợp với các lực lượng chức năng xác định những nơi xung yếu, có nguy cơ xảy ra sự cố để điều động, bố trí sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, thiết bị ngay từ trước xảy ra thiên tai, chủ động ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường lực lượng tuần tra, phát hiện các sự cố đê điều, thuỷ lợi, kịp thời xử lý ngay giờ đầu đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của Nhân dân.

Đơn vị này được yêu cầu chỉ đạo vận hành an toàn hồ đập thủy lợi, đê điều (đặc biệt là các tuyến đê biển), chủ động có phương án ứng phó bảo đảm tuyệt đối an toàn dân cư trong trường hợp xảy ra tình huống xấu, không để bị động bất ngờ.

Đồng thời, sở phối hợp rà soát xây dựng, cập nhật, hoàn thiện các kịch bản, phương án cụ thể ứng phó với từng loại hình thiên tai, từng cấp độ rủi ro thiên tai, từng tình huống thiên tai có thể xảy ra trên từng địa bàn phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó cần xác định rõ các trọng điểm có nguy cơ cao cần bảo vệ để bố trí “bốn tại chỗ”.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị chủ động phối hợp với các địa phương rà soát phương án, bố trí lực lượng, phương tiện tại các địa bàn trọng điểm, sẵn sàng hỗ trợ Nhân dân ứng phó với thiên tai.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 4h ngày 6/10, bão số 11 Matmo không đổi hướng, di chuyển nhanh với tốc độ khoảng 20km/h, đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ và suy yếu dần. Vị trí tâm bão trên vùng ven biển phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13.

Dự báo đến 4h ngày 5/10, bão số 11 Matmo di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km/h, khả năng mạnh thêm. Vị trí tâm bão trên khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 130km về phía Đông với cường độ cấp 13, giật cấp 16.

Khoảng 16h cùng ngày, bão số 11 Matmo tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h, đi vào đất liền phía Đông Bắc khu vực Bắc Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.