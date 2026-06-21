Người khuyết tật ở Ninh Bình được hỗ trợ tiếp cận chính sách pháp luật

(VTC News) -

Ngày 20/6, Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam, Tạp chí điện tử Đồng Hành Việt cùng các đơn vị tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật kết hợp trao quà cho người khuyết tật và các đối tượng chính sách trên địa bàn phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 30 suất quà tới người khuyết tật, các gia đình chính sách; đồng thời trao tặng nhiều hiện vật phục vụ công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em tại các cơ sở mầm non trên địa bàn.

30 suất quà được trao tới người khuyết tật, các gia đình chính sách trên địa bàn phường Thành Nam.

Bên cạnh đó, các luật sư, chuyên gia pháp lý đã trực tiếp tư vấn, giải đáp những nội dung liên quan đến chính sách dành cho người khuyết tật, người có công cùng các quy định pháp luật gắn với đời sống, giúp người dân nâng cao nhận thức pháp luật và tiếp cận tốt hơn các chính sách an sinh xã hội.

Đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của chương trình, ông Hoàng Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình cho rằng, đây không chỉ là hoạt động an sinh xã hội mà còn góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ và Nhân dân.

Theo ông Khoa, những phần quà được trao tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị đối với người khuyết tật, gia đình chính sách và các đối tượng yếu thế.

Bí thư Đảng ủy phường Thành Nam cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam, Tạp chí điện tử Đồng Hành Việt cùng các đơn vị tài trợ, đồng hành trong các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật và chăm lo an sinh xã hội, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, phát triển và giàu tính nhân văn.

Phát biểu tại chương trình, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Thái, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Đồng Hành Việt cho biết, đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2026), thể hiện trách nhiệm xã hội của cơ quan báo chí đối với cộng đồng, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm của những người làm báo.

Chương trình hôm nay nhằm giúp người yếu thế hiểu đúng, biết đủ về các quyền và lợi ích chính đáng của mình về một số điểm mới trong luật đất đai năm 2024, một số quy định của luật người khuyết tật, một số quyền và nghĩa vụ của thương binh theo pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Đồng thời đây cũng là dịp để chính quyền và cộng đồng địa phương thấu hiểu, chia sẻ và thực hiện tốt hơn nữa các chính sách hỗ trợ người khuyết tật.

Ông Phùng Trà Bồng, nạn nhân chất độc da cam bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên tôi được tham dự một chương trình kết hợp giữa tư vấn pháp luật và trao quà dành cho người khuyết tật, người có công. chương trình không chỉ giúp người dân hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật, các chế độ, chính sách dành cho người khuyết tật và người có công mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các cơ quan, đơn vị đối với những hoàn cảnh khó khăn.

Chúng tôi rất phấn khởi khi được Đảng, Nhà nước và các tổ chức quan tâm. Mong rằng trong thời gian tới sẽ tiếp tục có nhiều chương trình ý nghĩa như thế này để người khuyết tật và người có công được hỗ trợ, chăm lo tốt hơn".