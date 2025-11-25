Người hùng thầm lặng cứu 40 người trong mưa lũ lịch sử ở Đắk Lắk

(VTC News) -

Những ngày này, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk tan hoang, ngổn ngang sau cơn lũ lịch sử vừa qua. Mái ngói vỡ, cây cối gãy đổ, bùn đất phủ đầy các con đường nhỏ. Dòng sông Ba vẫn cuồn cuộn nước đục ngầu, chảy xiết. Không khí mệt mỏi, lo lắng hiện rõ trên gương mặt từng người dân vì họ vừa trải qua những khoảnh khắc sinh tử và đang phải đối diện vô vàn khó khăn trước mắt.

Giữa khung cảnh này, gặp anh Trần Công Thành (51 tuổi) - người đã cứu hơn 40 người thoát khỏi dòng nước lũ - chúng tôi càng cảm phục lòng dũng cảm thầm lặng của con người giữa thiên tai. Anh Thành đứng giữa sân nhà bề bộn, lặng nhìn những ngôi nhà ít ỏi xung quanh còn sót lại, đôi tay vẫn chưa khỏi run vì lạnh và mệt nhọc.

Anh Thành và chiếc ghe đã cứu 40 người.

Anh Thành kể lại thời khắc khó quên xảy ra vào đêm 19/11: “Nước bất ngờ lên quá nhanh, mọi người la hét kêu cứu. Trong phút giây này, tôi không còn nghĩ gì cho bản thân hay tài sản nữa mà chỉ biết lao đi cứu người già, trẻ nhỏ - những người yếu thế - vì nếu không có ai bấu víu thì họ sẽ không biết cách nào thoát thân”.

Với chiếc ghe cắt cỏ nhỏ bé, anh rẽ qua dòng nước xiết, lần lượt đưa từng người đến ngôi nhà hai tầng kiên cố của vợ chồng bà Bùi Thị Yên và ông Nguyễn Văn Nghị. Mỗi chuyến ghe là một lần tim anh đập dồn, dòng nước mạnh cuốn ngang, nhưng anh vẫn kiên trì, bình tĩnh cứu người. Anh phải tự trấn an mình để thêm vững tay chèo, đảm bảo an toàn cho mình và đồng bào.

“Suốt hai ngày liền, chỉ ngủ vài tiếng, tay chân tím tái vì lạnh, nhưng tôi không bỏ ai lại”, anh nói.

Ngôi nhà của vợ chồng bà Bùi Thị Yên và ông Nguyễn Văn Nghị - nơi tá túc của 40 người trong lũ dữ.

Khi hiểm nguy đã qua đi, người dân Phú Hữu vẫn nhắc về anh Thành với ánh mắt biết ơn, nhiều người thốt lên: “Nếu không có anh Thành, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, không biết bao nhiêu người sẽ gặp hiểm họa”.

Chị Trần Thị Hoa, một trong những người được anh Thành cứu, chia sẻ: “Gia đình tôi có 7 người, tất cả phải leo lên gác và dỡ ngói kêu cứu. Khi được đưa sang nhà bà Yên, chen chúc trên tầng hai nhưng cảm thấy vô cùng an toàn. Được sống sót qua cơn lũ nhờ có họ, tôi thực sự biết ơn”.

Chiếc xe cắt cỏ của anh Thành đã cứu 40 người trong đợt mưa lũ lịch sử.

Để ghi nhận hành động dũng cảm chiều 24/11, UBND tỉnh Đắk Lắk đã quyết định tặng bằng khen cho anh Trần Công Thành, với thành tích xuất sắc khi cứu 40 người trong đợt mưa lũ từ ngày 18 - 22/11.