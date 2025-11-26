Người Hà Nội tất bật gửi hàng cứu trợ ủng hộ đồng bào vùng lũ

Trên đường Tôn Đức Thắng, một điểm tiếp nhận khác cũng luôn trong tình trạng tất bật. Đại diện nhóm thiện nguyện cho biết chỉ trong ba ngày, nơi đây đã tiếp nhận hơn 10 tấn hàng hóa do người dân gửi đến. “Chúng tôi đang phối hợp để chuyển hàng bằng đường bay, ưu tiên những nhu yếu phẩm thiết yếu nhất để kịp thời đưa vào miền Trung và Tây Nguyên”, đại diện nhóm thiên nguyện nói.