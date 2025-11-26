Người Hà Nội tất bật gửi hàng cứu trợ ủng hộ đồng bào vùng lũ

Video: Người Hà Nội mang quần áo, nhu yếu phẩm ủng hộ đồng bào vũng bão lũ
Những ngày qua, mưa lớn kéo dài gây ngập sâu, sạt lở và chia cắt nhiều khu vực ở miền Trung và Tây Nguyên, khiến đời sống hàng chục nghìn hộ dân bị đảo lộn. Từ lương thực, nước sạch đến chăn màn, quần áo khô đều thiếu thốn, nhiều địa phương phải kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp. Trước tình hình đó, trên khắp cả nước, các hoạt động quyên góp hàng hóa cứu trợ nhanh chóng lan tỏa, thu hút đông đảo người dân chung tay hướng về vùng lũ.
Tại Hà Nội, phong trào ủng hộ diễn ra mạnh mẽ tại nhiều điểm tiếp nhận. Từ những nơi do hội nhóm thiện nguyện tổ chức đến các điểm tự phát của người dân, đâu đâu cũng ghi nhận cảnh người dân mang theo quần áo, mì gói, đồ hộp, gạo, nước uống… để gửi gắm tấm lòng.
Từ sáng sớm đến tối muộn, các điểm quyên góp luôn có người túc trực, tay nối tay chia nhau tiếp nhận, phân loại và vận chuyển hàng hóa.
Chỉ với những tấm bảng thông báo đặt trước cửa, nhiều địa điểm nhanh chóng trở thành nơi người dân tìm đến để gửi quà cứu trợ, tạo thành dòng người nối dài suốt cả ngày.
Tại khu tập kết trên phố Xuân Diệu, không khí làm việc diễn ra nhộn nhịp. Người mang đồ đến không chỉ gửi rồi về, mà còn ở lại hỗ trợ phân loại.
Mọi người đóng gói lương thực, chăn màn, quần áo, rồi cẩn thận ghi nhãn theo từng kích cỡ để đảm bảo hàng hóa đến tay bà con vẫn nguyên vẹn và thuận tiện sử dụng.
Nhiều nhân viên văn phòng tranh thủ giờ nghỉ trưa để gửi quà ủng hộ đồng bào. “Tôi chỉ mong góp một phần nhỏ để bà con sớm vượt qua khó khăn. Đi làm cả ngày nên tôi chỉ có thể tranh thủ buổi trưa, nhưng hôm nào cũng cố gắng mang thêm chút gì đó”, chị Hoàng Thị Mừng chia sẻ.
Trên đường Tôn Đức Thắng, một điểm tiếp nhận khác cũng luôn trong tình trạng tất bật. Đại diện nhóm thiện nguyện cho biết chỉ trong ba ngày, nơi đây đã tiếp nhận hơn 10 tấn hàng hóa do người dân gửi đến. “Chúng tôi đang phối hợp để chuyển hàng bằng đường bay, ưu tiên những nhu yếu phẩm thiết yếu nhất để kịp thời đưa vào miền Trung và Tây Nguyên”, đại diện nhóm thiên nguyện nói.
Nhiều người biết đến địa điểm tiếp nhận qua mạng xã hội nhưng không có thời gian đến tận nơi nên chọn cách gửi đồ qua tài xế công nghệ.
Điểm tập kết trong ngõ 58 Trần Bình cũng ghi nhận lượng người đến ủng hộ tăng liên tục. Hàng hóa sau khi tiếp nhận được xếp ngay lên xe tải nhỏ, chờ gom đủ số lượng để chuyển tới kho trung tâm trước khi vận chuyển vào miền Trung. Theo chia sẻ của thành viên các nhóm thiện nguyện, đồ cứu trợ chủ yếu là lương thực, quần áo, chăn màn và các nhu yếu phẩm.
"Quần áo được người dân giặt sạch, hút chân không và đóng gói cẩn thận để chống ẩm trong quá trình di chuyển. Khi tập kết về kho, tất cả sẽ được phân loại theo kích cỡ, chất lượng, chia thành từng kiện để dễ phân phát tại các điểm bị thiệt hại nặng", một thành viên nhóm thiện nguyện chia sẻ.