Người đàn ông bắn hai mẹ con rồi tự sát

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h50 cùng ngày, tại Ấp 3, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh. Một người đàn ông đã dùng súng bắn hai mẹ con đang ở trong nhà.

Nổ súng ở Tây Ninh hai người trong gia đình bị thương (Ảnh T.C)

Các nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Phúc (63 tuổi) và con gái Trần Thúy An (40 tuổi). Cả hai bị thương và được người dân đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây án, đối tượng rời hiện trường một đoạn ngắn rồi nổ súng tự sát. Nghi phạm được xác định là Đậu Tuấn Anh (53 tuổi, quê Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, ông Tuấn Anh sống chung với bà Trần Thúy An nhưng không đăng ký kết hôn.

Lực lượng Công an xã Cần Giuộc đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, tử thi, thu giữ tang vật và lấy lời khai nhân chứng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.