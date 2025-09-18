Đóng

Người dân kể quá khứ tài xế xe bồn 'cố tình cán chết nữ sinh'

(VTC News) -

Trước vụ tai nạn khiến nữ sinh 15 tuổi tử vong, tài xế Đinh Văn Long từng trải qua 2 cuộc hôn nhân dang dở, có 3 con gái và không có nhà, phải tá túc người thân.

Hà Dương
