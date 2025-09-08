Ngôi sao Iraq triệt hạ, Messi Thái nói 'cả đời chưa từng bị hành hung như vậy'

(VTC News) -

"Tôi chưa từng bị hành hung như vậy trong đời và rất tiếc vì những gì xảy ra. Tình huống này không nên xuất hiện trên sân cỏ. Đối phương đang có lợi thế nhưng lại thi đấu bạo lực như vậy. Tôi buồn vì điều này", Chanathip Songkrasin chia sẻ với truyền thông Thái Lan.

Cầu thủ Iraq phạm lỗi thô bạo với Chanathip.

Trận đấu giữa Thái Lan và Iraq tại King's Cup 2025 diễn ra căng thẳng, kịch tính cho đến phút cuối cùng. Iraq dẫn đội chủ nhà với tỉ số 1-0. Đến phút bù giờ thứ 2, Mohanad Ali có pha phạm lỗi thô bạo với Chanathip. Anh đá tung chân đá thẳng vào người tiền đạo đội chủ nhà để rồi phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Cầu thủ đôi bên lao vào tranh cãi, chính Ali cũng có ý định ẩu đả.

Chanathip tiết lộ về chấn thương và cũng gửi lời xin lỗi người hâm mộ: "Tôi may mắn chỉ đau phần cơ và không tổn thương dây chằng. Tuy nhiên tôi vẫn phải kiểm tra kĩ lưỡng chấn thương của mình. Thay mặt các cầu thủ trẻ, tôi xin lỗi người hâm mộ. Lúc này, chúng tôi rất cần sự ủng hộ từ các bạn".

Một cầu thủ khác cũng gặp vấn đề sau cuộc đọ sức với Iraq là Supachok Sarachat. Ngôi sao này có nhiều vết trầy xước trên cổ, xuất phát từ các pha va chạm, xô xát với cầu thủ Iraq. Anh cho biết đây là các hành vi 'không thể chấp nhận' của đối thủ.

Trong khi đó, tiền đạo Suphanat Mueanta đăng tải lên trang cá nhân tấm ảnh kèm dòng trạng thái chỉ trích đối thủ "chơi bẩn".

Vài năm gần đây, các cấp độ đội tuyển của Thái Lan thường xuyên dính vào tranh cãi bên ngoài sân cỏ. Tại SEA Games 32, Thái Lan lao vào ẩu đả với Indonesia ở trận chung kết môn bóng đá nam và để lại hình ảnh xấu xí. Họ thua đối thủ và đành ngậm ngùi nhận tấm huy chương bạc.

Ở trận chung kết AFF Cup 2024, Supachok dứt điểm tung lưới Việt Nam trong tình huống đáng ra anh phải trả lại bóng cho đối thủ. Cầu thủ của Consadole Sapporo bị chỉ trích dữ dội vì quyết định không chuẩn mực của mình.