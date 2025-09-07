Tung đòn muay Thái hạ gục Chanathip, ngôi sao Iraq bị cầu thủ Thái Lan đuổi đánh

(VTC News) -

Ẩu đả xảy ra giữa 2 đội Thái Lan và Iraq sau khi Chanathip bị phạm lỗi thô bạo.

Trận chung kết King's Cup 2025 tại Kanchanaburi (Thái Lan) kết thúc trong căng thẳng. Ẩu đả xảy ra trong thời gian bù giờ của hiệp 2, sau khi Mohanad Ali phạm lỗi thô bạo với Chanathip Songkrasin.

Sau khi "Messi Thái" dẫn bóng vượt qua ở khu vực giữa sân, cầu thủ Iraq sút thẳng vào chân đối phương. Cú vung chân như đòn "low kick" (quét trụ tầm thấp) kiểu muay Thái khiến Chanathip Songkrasin ngã lăn lộn trên sân.

Đội trưởng đội tuyển Thái Lan có vẻ rất đau sau tình huống triệt hạ của đối thủ. Anh nằm sân và ôm lấy đầu gối. Cả 2 chân của Chanathip Songkrasin bị hất văng lên sau khi đối thủ quét trụ. Trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp cho cầu thủ Iraq.

Ngay lập tức, 3 cầu thủ Thái Lan lao vào xô xát với Mohanad Ali. Những đồng đội khác của họ, cả trong và ngoài sân, cũng xông tới. Trong khi đó, các cầu thủ Iraq cũng cố gắng bảo vệ đồng đội, tạo ra hình ảnh hỗn loạn trong sân đấu.

Iraq (áo xanh) đánh bại Thái Lan trong trận chung kết King's Cup.

Mohanad Ali được các đồng đội kéo ra xa đối thủ, trong khi một số cầu thủ Thái Lan vẫn cố gắng đuổi theo. Sự hỗn loạn chỉ tạm dừng khi tiền đạo của đội tuyển Iraq rời khỏi sân và trận đấu khép lại.

Trước Mohanad Ali, Iraq có một cầu thủ khác bị truất quyền thi đấu ở hiệp 2. Frans Putros bị truất quyền thi đấu khi phạm lỗi với cầu thủ Thái Lan, ngăn cản cơ hội nguy hiểm và nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 77.

Dù phải chơi thiếu người, đội tuyển Iraq vẫn giành chiến thắng. Chính Mohanad Ali là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu bằng cú đánh đầu ở phút 75, chỉ 2 phút trước khi đội bóng Tây Á phải chơi thiếu người.