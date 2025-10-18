Đóng

Nghiên cứu phát triển quỹ ETF vàng, tạo môi trường đầu tư an toàn

(VTC News) -

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố kế hoạch phát triển quỹ ETF vàng, kỳ vọng thay đổi cách người Việt đầu tư vào vàng, góp phần minh bạch thị trường kim loại quý.

