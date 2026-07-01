Nghệ sĩ Hữu Quốc cho biết vào tối 30/6, khi đang hóa trang ở hậu trường, chuẩn bị ra biểu diễn, nghệ sĩ Minh Hòa gặp một số triệu chứng như loạng choạng, không thể đứng lên, phải dựa vào người kế bên. Nam nghệ sĩ cũng khó khăn trong giao tiếp. Các đồng nghiệp phát hiện tình trạng của nghệ sĩ Minh Hòa và ngay lập tức đưa anh vào cấp cứu tại bệnh viện An Bình (TP.HCM).

Nghệ sĩ Minh Hòa cấp cứu và điều trị tại bệnh viện An Bình (TP.HCM).

Sau khi thăm khám, bác sĩ kết luận nghệ sĩ Minh Hòa bị đột quỵ, vỡ mạch máu não, tình trạng nguy kịch, có thể ảnh hưởng tới tính mạng. Hiện nam nghệ sĩ vẫn đang theo dõi, điều trị tại khoa Đột quỵ của bệnh viện. Vợ và con trai của nghệ sĩ Minh Hòa ở bên cạnh, chăm sóc anh.

Theo Hữu Quốc, gia cảnh của nghệ sĩ Minh Hòa rất khó khăn. Ngoài đi hát, biểu diễn, nam nghệ sĩ trước đây phải chạy xe công nghệ để mưu sinh.

Khi nghệ sĩ Minh Hòa mắc bạo bệnh, các đồng nghiệp, khán giả đã chung tay để giúp đỡ anh. Nghệ sĩ Bình Tinh là người đứng ra lo liệu, hỗ trợ gia đình Minh Hòa trong quá trình điều trị bệnh.

Cô cho biết: "Tôi sẽ lo cho anh viện phí nhưng về phía gia đình anh rất khó khăn. Cuộc sống gia đình bế tắc khi anh gặp nạn. Vì anh là người duy nhất kiếm tiền, lo cho vợ và con trai. Đau lòng. Mọi chuyện quá vô thường".

Nghệ sĩ Minh Hòa sinh năm 1974. Anh hiện là nghệ sĩ thuộc đoàn cải lương Huỳnh Long. Trước đây, nghệ sĩ từng có thời gian hoạt động ở nhà hát cải lương Trần Hữu Trang.

Cuộc sống của vợ chồng nghệ sĩ Minh Hòa khó khăn, thu nhập bấp bênh. Vợ chồng anh và con trai đang ở nhà thuê tại TP.HCM.