Ngày mai, nhiều chuyến bay bị điều chỉnh giờ do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới

Vietnam Airlines cho biết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, hãng dự kiến điều chỉnh kế hoạch khai thác tại các sân bay Đồng Hới và Phú Bài trong ngày mai 30/8.

Cụ thể, tại sân bay Đồng Hới, các chuyến VN 7592, VN 7405, VN 1591, VN 1590 giữa Hà Nội và Đồng Hới; VN 7404, VN 7405, VN 1404, VN 1405 giữa TP.HCM và Đồng Hới sẽ được khai thác sớm trước 10h ngày 30/8.

Tại sân bay Phú Bài, các chuyến VN 1541, VN 1540 giữa Hà Nội và Huế; VN 1366, VN 1367, VN 1370, VN 1371 giữa TP.HCM và Huế sẽ được điều chỉnh thời gian khai thác sau 12h ngày 30/8.

Tại các sân bay Thanh Hóa, Đà Nẵng, hãng sẽ theo dõi chặt chẽ biến động của áp thấp nhiệt đới để có phương án điều chỉnh khai thác phù hợp nếu có ảnh hưởng.

Ngoài ra, nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế trong ngày 30/8 có thể bị ảnh hưởng dây chuyền bởi diễn biến của áp thấp nhiệt đới. Các hành khách bị ảnh hưởng sẽ được hãng hỗ trợ theo quy định.

Vietnam Airlines Group khuyến cáo hành khách thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, đặc biệt trong điều kiện thời tiết phức tạp. Việc chủ động cài dây an toàn, kể cả khi đèn tín hiệu đã tắt, là biện pháp quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro khi máy bay gặp nhiễu động không khí.

Hãng cũng khuyến nghị hành khách có kế hoạch bay trong thời gian này vui lòng theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết và thông tin từ Hãng. Các thay đổi phát sinh do ảnh hưởng của thời tiết xấu sẽ được Vietnam Airlines cập nhật trên fanpage, website của hãng hoặc nhắn tin tới điện thoại, email mà khách hàng sử dụng khi đặt vé.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hồi 13h ngày 29/8, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Hoàng Sa.

Vị trí này cách phía Bắc Quảng Trị khoảng 630 km về phía Đông Đông Nam và cách TP Huế khoảng 450 km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đạt cấp 7 (50-61 km/giờ), giật cấp 9. Dự báo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/giờ.

Ngày 29/8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công điện gửi các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa yêu cầu chủ động ứng phó.

Theo công văn, dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão và đổ bộ vào khu vực Bắc Trung Bộ trong chiều tối và đêm ngày 30/8.

Từ chiều tối ngày 29/8 đến ngày 31/8, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có khả năng xảy ra mưa lớn với tổng lượng phổ biến từ 150-350 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm; khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và thành phố Đà Nẵng mưa phổ biến 70-150 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300 mm.

Bão dự kiến đổ bộ và gây mưa lớn cho các khu vực vừa chịu ảnh hưởng và thiệt hại do các đợt thiên tai trong thời gian vừa qua (bão số 3, bão số 5 và mưa lũ sau bão).

Sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất đón lượng khách tăng kỷ lục

Trong một diễn biến khác, đại diện Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài cho biết, ngày 30/8, sân bay Nội Bài dự kiến đón gần 110.000 khách với 638 chuyến bay, tăng 20% so cùng kỳ, khi dòng người đổ về Hà Nội dự lễ Quốc khánh.

Dịp Quốc khánh 2/9, lượng khách qua Nội Bài tăng cao trong 5 ngày từ 29/8 đến 2/9, đặc biệt ngày 30/8 dự kiến gần 110.000 lượt với 66.000 khách nội địa, 44.000 khách quốc tế - mức cao nhất từ trước đến nay. Theo Cảng hàng không Nội Bài, hành khách gia tăng do nhiều đoàn quốc tế đến dự đại lễ và nhờ các đường bay quốc tế mới mở.

Để đáp ứng nhu cầu, sân bay cùng các hãng hàng không duy trì chế độ trực 24/7 tại Trung tâm Điều phối khai thác (AOCC), bố trí nhân lực xử lý kịp thời sự cố. Một số máy bay đỗ qua đêm được điều chuyển sang sân bay lân cận, nhường vị trí cho các chuyến quốc tế.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, sản lượng hành khách dự kiến đạt 125.000 mỗi ngày, gồm 75.000 khách nội địa và 50.000 khách quốc tế, tăng khoảng 6% so ngày thường. Hai ngày cao điểm 30/8 và 2/9, sân bay phục vụ khoảng 750 chuyến bay với 130.000 khách. Tất cả chuyến bay nội địa đã chuyển sang khai thác tại nhà ga T3, nâng công suất phục vụ.

Trong dịp lễ, các cảng hàng không trên cả nước dự kiến đón hơn 1,8 triệu hành khách với khoảng 11.000 chuyến bay, tập trung tại Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh và Phú Quốc. Các sân bay đã hoàn tất chuẩn bị hạ tầng, thiết bị, nhân lực, đồng thời áp dụng sinh trắc học và VNeID tại cửa an ninh để hành khách rút ngắn thời gian làm thủ tục.

Lực lượng nhân viên mặt đất được bố trí tại các khu vực trọng điểm nhằm điều tiết luồng khách. Công tác an ninh hàng không được nâng lên cấp độ 1, tăng cường soi chiếu hành lý, giám sát camera và tuần tra liên tục, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong dịp cao điểm.