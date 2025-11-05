Ngày mai, giá xăng dầu trong nước có thể giảm

(VTC News) -

Nhiều ý kiến dự báo, nếu cơ quan quản lý tiếp tục không tác động đến quỹ bình ổn thì giá xăng ngày mai (6/11) có khả năng giảm 100 - 150 đồng/lít, còn giá dầu diesel giảm dưới 100 đồng/lít. Riêng giá dầu mazut được dự báo giảm mạnh hơn, khoảng 270 đồng/kg.

Nếu đúng như dự báo thì giá xăng dầu trong nước ngày mai sẽ đảo chiều đi xuống sau khi tăng khá mạnh vào tuần trước.

Giá xăng dầu dự báo được điều chỉnh giảm nhẹ trong chiều mai 6/11. (Ảnh minh hoạ: Minh Đức).

Trước đó, tại kỳ điều hành chiều 30/10, giá xăng E5 RON92 tăng 710 đồng/lít, không cao hơn 19.760 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 762 đồng/lít, không cao hơn 20.488 đồng/lít. Giá dầu diesel tăng 1.318 đồng/lít, không cao hơn 19.203 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 1.156 đồng/lít, không cao hơn 19.271 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 541 đồng/kg, không cao hơn 14.639 đồng/kg.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng RON95 tăng 25 lần, giảm 20 lần. Giá dầu diesel có 23 lần tăng, 21 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.

Trên thị trường quốc tế, giá dầu tuần qua ghi nhận tuần biến động mạnh với 2 phiên giảm và 3 phiên tăng. Giá dầu chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, như: Mỹ tuyên bố trừng phạt 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga; cuộc đàm phán thương mại của Mỹ và Trung Quốc; OPEC+ dự kiến tăng nhẹ sản lượng khai thác dầu trong tháng 12…

Ở phiên giao dịch đầu tuần này (3/11), giá dầu thế giới gần như đi ngang khi thị trường cân bằng giữa việc OPEC+ tiếp tục tăng sản lượng và kế hoạch tạm ngừng điều chỉnh hạn ngạch trong quý I năm 2026, cùng với lo ngại về tình trạng dư cung và dữ liệu sản xuất yếu kém tại châu Á.

Giá dầu thế giới tiếp tục giảm 0,7% trong phiên giao dịch 4/11, khi đồng USD tăng giá và dữ liệu sản xuất yếu kém làm suy giảm triển vọng nhu cầu năng lượng. Quyết định tạm dừng tăng sản lượng trong quý I năm 2026 của OPEC+ cũng được xem là dấu hiệu cho thấy lo ngại về tình trạng dư cung.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (5/11), giá dầu thế giới tiếp đà đi xuống. Cụ thể, theo dữ liệu từ Oilprice, đầu giờ sáng 5/11 (giờ Việt Nam), giá dầu WTI đứng ở mức 60,43USD/thùng, giảm 0,62 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ ở mức 64,34 USD/thùng, giảm 0,55 USD/thùng.