Ngành ô tô toàn cầu và cuộc đua xanh hoá

(VTC News) -

Dongfeng Motor: Mục tiêu nhân ba doanh số tại châu Âu

Dongfeng Motor – một trong những hãng xe lớn của Trung Quốc – vừa công bố kế hoạch tăng gấp ba doanh số tại châu Âu, từ khoảng 25.000–30.000 xe trong năm 2025 lên 80.000 xe vào năm 2026. Chiến lược của hãng dựa trên hơn 10 mẫu xe trải rộng từ đô thị cỡ nhỏ đến SUV và bán tải. Ba thương hiệu chủ lực gồm Dongfeng (phổ thông), Voyah (cao cấp) và M-Hero (địa hình).

Dongfeng Motor đặt mục tiêu doanh số lên 80.000 xe vào năm 2026 tại châu Âu.

Điểm khác biệt của Dongfeng là cách tiếp cận “đa công nghệ”. Bên cạnh xe điện thuần (BEV), hãng tiếp tục duy trì xe xăng, hybrid, plug-in hybrid và xe mở rộng phạm vi. Ông Tạ Khiêm – CEO Dongfeng châu Âu – nhấn mạnh: “Xe điện chắc chắn là tương lai, nhưng trong trung hạn, hybrid vẫn có thị phần tại các nước như Ý, Ba Lan”.

Mạng lưới phân phối của Dongfeng dự kiến tăng từ 170 lên 280 đại lý trong năm nay. Tuy để ngỏ khả năng xây dựng nhà máy tại châu Âu, hãng khẳng định chỉ cân nhắc khi doanh số đủ ổn định. Động thái này cho thấy Dongfeng đang gia nhập “chiến trường châu Âu” cùng các hãng Trung Quốc khác như BYD, Chery, Xpeng – vốn ngày càng tạo sức ép nhờ giá thành và công nghệ.

BMW: Kinh tế tuần hoàn và cam kết giảm 40% phát thải

Đối diện sức ép từ Trung Quốc, các hãng xe châu Âu cũng tăng tốc chuyển đổi. BMW vừa trình bày chiến lược giảm 40% lượng CO₂ trên mỗi xe vào năm 2030 (so với 2019) tại sự kiện Climate Week New York City. Hãng theo đuổi triết lý “circularity” – kinh tế tuần hoàn – thay vì mô hình tuyến tính “khai thác–sản xuất–tiêu dùng–thải bỏ”.

Mẫu BMW iX3 là minh chứng: 33% cấu trúc xe làm từ vật liệu tái chế, vành xe dùng 70% nhôm tái chế. Đặc biệt, các chi tiết được thiết kế theo nguyên tắc “đơn nguyên vật liệu” để dễ tái chế sau vòng đời sử dụng. BMW cũng tập trung vào khâu sản xuất pin – vốn chiếm đến 50% lượng phát thải CO₂ của một xe điện.

Mẫu BMW iX3 có 33% cấu trúc xe làm từ vật liệu tái chế.

Ông Nils Hesse – Phó Chủ tịch phát triển sản phẩm bền vững BMW – cho biết: “Xe điện không phát thải khi vận hành, nhưng quá trình sản xuất lại thải nhiều CO₂. Chúng tôi đặt mục tiêu chỉ sau một năm, vòng đời phát thải của iX3 sẽ cân bằng với xe xăng”.

Chiến lược này cho thấy BMW không chỉ “xanh hóa” sản phẩm mà còn cả chuỗi giá trị – một hướng đi đầy thách thức nhưng tất yếu để giữ vững vị thế trong kỷ nguyên hậu carbon.