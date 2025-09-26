Xe tải điện 'phủ sóng' nước Anh

(VTC News) -

Chính phủ Anh đã đầu tư 200 triệu bảng vào chương trình Zero Emission HGV and Infrastructure Demonstrator (ZEHID), nhằm thúc đẩy triển khai xe tải hạng nặng không phát thải và hạ tầng hỗ trợ. Các xe điện đang được thử nghiệm trong điều kiện thực tế để thu thập dữ liệu và định hình tương lai vận tải đường bộ.

Chính phủ Anh đang tài trợ nhiều dự án nhằm đưa các xe tải hạng nặng (HGV) không phát thải vào hoạt động. (Nguồn: Greenfleet)

Mới đây, hãng vận tải Wincanton đã triển khai 24 xe tải điện từ DAF, Volvo và Renault. Điều này dự kiến sẽ giúp giảm 2.400 tấn CO₂ mỗi năm. Họ cũng xây dựng hạ tầng sạc tại các điểm chiến lược như Greenford và Glasgow. Ngoài ra, 85% đội xe Screwfix của hãng đã dùng nhiên liệu HVO và tích hợp nền tảng EyeQ để tối ưu hóa vận hành.

Không chỉ các tập đoàn lớn, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Anh cũng đang tiên phong chuyển đổi vận tải hạng nặng theo hướng xanh hóa.

Welch’s Transport đầu tư xe tải điện Renault 42 tấn phục vụ cả phân phối khu vực lẫn vận chuyển đường dài. Trước đó, họ đã xây dựng trạm sạc công cộng đầu tiên tại Duxford, mở rộng dịch vụ giao hàng Net Zero tại Cambridge – một mô hình đáng chú ý cho các đô thị trung bình.

Tarmac thì tập trung vào lĩnh vực xây dựng, thử nghiệm xe tải điện chuyên chở vật liệu nặng như xi măng và nhựa đường. Họ chủ động phát triển mạng lưới sạc nhanh quanh London để đảm bảo hiệu suất vận hành – một cách tiếp cận hạ tầng rất thực tế.

Trong khi đó, Marks & Spencer kết hợp đa giải pháp: Vừa triển khai xe điện phục vụ chuỗi cửa hàng, vừa bổ sung đội xe chạy khí nén sinh học (CNG) giúp giảm tới 85% CO₂. Đặc biệt, họ còn tài trợ thử nghiệm hydro xanh từ năng lượng tái tạo – cho thấy tầm nhìn dài hạn vượt ra ngoài lợi ích vận hành.

IJ McGill, một doanh nghiệp gia đình, bổ sung 3 xe tải điện DAF và lắp đặt sạc tại 3 trong 5 kho. Họ tận dụng thời gian nghỉ giữa các chuyến để sạc, đồng thời đang nghiên cứu khai thác thủy điện từ đập nước cũ tại trụ sở chính ở Bristol.

Những dự án này đang tạo ra cơ sở dữ liệu quốc gia, giúp ngành vận tải hiểu rõ hơn về điện hóa trong các lĩnh vực như vận chuyển đường dài, giao hàng bán lẻ, xây dựng và phân phối khu vực. Đây là bước tiến quan trọng hướng tới một ngành vận tải sạch và hiệu quả hơn.