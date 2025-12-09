Ngang ngược hút thuốc lá ở thủy cung, người đàn ông bị cá voi cho một bài học

(VTC News) -

Một người đàn ông hút thuốc trong thủy cung phớt lờ cảnh báo và bị một con cá voi trắng trừng phạt bằng "phun nước chính xác đến hoàn hảo".

Hầu hết các địa điểm công cộng và điểm tham quan du lịch đều có quy định rõ ràng về việc cấm hút thuốc, nhưng gần đây tại Liêu Ninh, Trung Quốc, một du khách nam đã phớt lờ quy định này và hút thuốc ngay bên cạnh hồ bơi trình diễn tại thủy cung, bất chấp cảnh báo liên tục của nhân viên.

Anh ta nhanh chóng nhận được bài học đích đáng mà người ra tay lập lại trật tự chính là chú cá voi trắng. Không chỉ dập tắt điếu thuốc, con cá voi còn trừng phạt người đàn ông này khiến các du khách khác phải há hốc mồm kinh ngạc.

Một du khách nam đến từ Trung Quốc đã bị một con cá voi trắng trừng phạt bằng cách phun nước vào người vì hút thuốc bên trong thủy cung. (Ảnh: Sohu)

Theo Red Star News, một đoạn video lan truyền trên Weibo gần đây khiến cư dân mạng thích thú. Clip được cho là quay tại một thủy cung ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh cho thấy một người đàn ông đang hút thuốc bên cạnh khu trưng bày cá voi trắng. Một nhân viên nữ tiến lại gần để ngăn, nhưng anh ta vẫn tiếp tục hút. Những du khách xung quanh cũng tỏ ra không hài lòng với người đàn ông này.

Bất ngờ, con cá voi trắng có tên là Quả Lựu vọt lên từ phía sau, phun nước chính xác đến mức dập tắt ngay lập tức điếu thuốc của người đàn ông và khiến anh ta ướt sũng. Các du khách xung quanh vỗ tay reo hò.

Sau khi được đăng tải, clip này trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi giữa các cư dân mạng, những người ca ngợi chú cá voi, gọi nó là "cá voi dập lửa", "bên công lý".

"Thủy cung nên trao huy chương cho cá voi trắng vì nó quản lý hiệu quả hơn cả nhân viên túc trực tại chỗ”; “Cá voi trắng tuyên bố: Tôi là ông chủ ở đây!"… là những bình luận hài hước khiến nhiều người thích thú.

Có thông tin cho biết vào tháng 4 năm nay, một thủy cung khác ở Đại Liên cũng đã công bố video ghi lại cảnh cá voi trắng phun nước để "trình diễn kỹ năng dập lửa", sau đó ban quản lý xác nhận đó là một cuộc diễn tập chữa cháy. Vì thế, khi xảy ra vụ cá voi dập tắt thuốc lá, một số cư dân mạng suy đoán liệu sự việc này có phải là cảnh do thủy cung dàn dựng hay không. Đến nay thủy cung vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức nào.

Mặc dù chưa thể xác định việc cá voi trắng dập tắt điếu thuốc là nội dung diễn tập hay là tình huống thật, hầu hết cư dân mạng đều cảm thấy rất hài lòng, tin rằng sự can thiệp của cá voi trắng trong trường hợp này vừa thú vị vừa gây thỏa mãn, hiệu quả hơn cả những cảnh báo liên tục “không hút thuốc lá ở nơi công cộng”.