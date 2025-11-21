Ngắm vẻ đẹp nơi ‘đất biết nở, rừng biết đi’ ở cực Nam Tổ quốc

Đất Mũi nằm cách trung tâm Cà Mau hơn 110 km, là phần đất nhô ra biển Đông và được xem là điểm cực Nam trên đất liền của Việt Nam.
Xã Đất Mũi sở hữu hệ sinh thái rừng ngập mặn đa dạng, phong phú, đồng thời mang đậm dấu ấn văn hóa miền Tây sông nước. Với vẻ đẹp mộc mạc, trữ tình và giá trị thiêng liêng trong tâm thức người Việt, Đất Mũi trở thành điểm đến đặc biệt của du khách khi đặt chân về cực Nam Tổ quốc.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, trong hành trình khám phá vùng đất cuối trời Tổ quốc, Công viên Văn hóa – Du lịch Mũi Cà Mau trở thành điểm dừng chân không thể bỏ qua. Khuôn viên rộng lớn, cảnh quan đặc trưng cùng các công trình mang dấu ấn linh thiêng như Đền thờ Lạc Long Quân và Tượng Mẹ đã tạo nên điểm nhấn đặc biệt, mở đầu cho hành trình cảm nhận vẻ đẹp của nơi cực Nam Tổ quốc.
Đền thờ Lạc Long Quân và Tượng Mẹ Âu Cơ được xây dựng hướng ra biển Đông, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và nhắc nhớ các thế hệ về hành trình mở cõi, giữ gìn chủ quyền dân tộc. Không gian nơi đây luôn gợi cảm xúc thiêng liêng, khi du khách chiêm ngưỡng những đàn bồ câu tung cánh dưới lá cờ đỏ sao vàng, tạo nên một khung cảnh hòa quyện giữa tâm linh, thiên nhiên và niềm tự hào về cội nguồn.
Một điểm nhấn đặc biệt trên hành trình khám phá cực Nam Tổ quốc là Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau - biểu tượng của tình cảm gắn bó giữa Thủ đô và đất Mũi. Công trình được xây dựng trên khuôn viên rộng hơn 16.000m², với chiều cao 45m, tạo nên không gian trang nghiêm giữa rừng ngập mặn.
Lá cờ Tổ quốc vàng tung bay trên đỉnh cột trở thành hình ảnh thiêng liêng, gợi niềm tự hào khi du khách đặt chân đến vùng cực Nam Tổ quốc.
Hình tượng con tàu tại Công viên Văn hóa - Du lịch Mũi Cà Mau cũng là một điểm nhấn ấn tượng, với mô phỏng chiếc thuyền căng buồm vươn ra biển lớn. Trên cánh buồm in dòng chữ “Mũi Cà Mau” cùng tọa độ 8°37'30'' vĩ độ Bắc, 104°43' kinh độ Đông – dấu mốc thiêng liêng của cực Nam Tổ quốc. Đây là điểm check-in quen thuộc của du khách, nơi mỗi người đều muốn lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình đặt chân đến vùng đất này.
Du khách chụp hình với biểu tượng cua Cà Mau tại Công viên Văn hóa - Du lịch Mũi Cà Mau.
Cũng tại Đất Mũi, du khách sẽ bắt gặp Cột mốc Đường Hồ Chí Minh - điểm cuối Km 2436, đánh dấu hành trình hơn 3.000 km từ Pác Bó (Cao Bằng) đến cực Nam Tổ quốc, đi qua 28 tỉnh, thành phố.
Không xa đó là đài quan sát, nơi du khách có thể phóng tầm mắt ngắm toàn cảnh vùng đất tận cùng Việt Nam và chiêm ngưỡng cụm đảo Hòn Khoai giữa biển trời phương Nam. Đây cũng là điểm duy nhất trên dải đất hình chữ S có thể nhìn thấy mặt trời mọc trên biển Đông và lặn nơi biển Tây – khoảnh khắc mà bất cứ ai đến Đất Mũi cũng muốn một lần được trải nghiệm.
Đến Cà Mau, tìm về Đất Mũi là hành trình để cảm nhận vẻ đẹp và sự thiêng liêng của vùng đất, lãnh thổ thiêng liêng nơi tận cùng Tổ quốc. Mảnh đất “ngón chân cái lấm bùn vạn dặm” ấy vẫn không ngừng chuyển mình, giàu sức sống từng ngày. Tạo hóa đã ban tặng Đất Mũi nét độc đáo hiếm có, nơi cư dân ví von bằng câu nói truyền đời: “nơi đất biết nở, rừng biết đi và biển sinh sôi”, gợi lên sự kỳ diệu của vùng đất cuối trời Nam.