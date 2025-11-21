Ngắm vẻ đẹp nơi ‘đất biết nở, rừng biết đi’ ở cực Nam Tổ quốc

Không xa đó là đài quan sát, nơi du khách có thể phóng tầm mắt ngắm toàn cảnh vùng đất tận cùng Việt Nam và chiêm ngưỡng cụm đảo Hòn Khoai giữa biển trời phương Nam. Đây cũng là điểm duy nhất trên dải đất hình chữ S có thể nhìn thấy mặt trời mọc trên biển Đông và lặn nơi biển Tây – khoảnh khắc mà bất cứ ai đến Đất Mũi cũng muốn một lần được trải nghiệm.