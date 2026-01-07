Tình hình sức khỏe NSND Quốc Khánh

(VTC News) -

Mạng xã hội xôn xao thông tin NSND Quốc Khánh - người gắn bó với vai diễn Ngọc Hoàng trong chương trình Táo quân gặp vấn đề sức khoẻ. Một số đồng nghiệp của anh cho biết NSND Quốc Khánh đang tích cực điều trị bệnh và hạn chế mọi hoạt động nghệ thuật.

Hiện sức khỏe của nam nghệ sĩ ổn định hơn.

NSND Quốc Khánh đang tích cực điều trị bệnh.

NSND Quốc Khánh sinh năm 1962 tại Hà Nội, gắn bó với sân khấu và điện ảnh Việt Nam hơn 40 năm. Anh tốt nghiệp khóa diễn viên đầu tiên của Nhà hát Kịch Việt Nam từ cuối thập niên 1970, từng tham gia nhiều tác phẩm như Áo lụa Hà Đông, Người đá lạc đội hình, Cuộc chia tay tháng 6...

Kể từ năm 2004, vai Ngọc Hoàng trong Táo Quân đưa tên tuổi Quốc Khánh đến gần hơn với đông đảo khán giả truyền hình. Chính sự tiết chế, điềm tĩnh và phong cách diễn riêng biệt khiến vai diễn này trở thành “linh hồn” của chương trình suốt nhiều năm.

Hơn hai thập kỷ, hình ảnh Ngọc Hoàng do Quốc Khánh thể hiện trở thành biểu tượng quen thuộc của chương trình Táo quân mỗi dịp Tết đến. Ngay cả khi dàn Táo có sự thay đổi mạnh mẽ với nhiều gương mặt trẻ, Quốc Khánh vẫn giữ vai trò “cầm cân nảy mực” tại chương trình này.

Vai diễn Ngọc Hoàng làm nên tên tuổi của Quốc Khánh.

Năm 2022, nam nghệ sĩ nghỉ hưu song vẫn thỉnh thoảng tham gia sân khấu hoặc phim truyền hình khi sức khỏe cho phép.

Khác hẳn hình ảnh Ngọc Hoàng quyền lực trên sân khấu, ngoài đời NSND Quốc Khánh chọn cho mình một cuộc sống giản dị, kín tiếng. Sau khi mẹ qua đời năm 2017, anh sống một mình trong căn phòng riêng nhỏ giữa lòng Thủ đô.

Anh tự nhận bản thân là nghệ sĩ bình dân, thích ăn mặc đơn giản, không dùng đồ hiệu và kín tiếng trước truyền thông. Anh không sử dụng mạng xã hội, hiếm khi trả lời phỏng vấn và luôn đứng ngoài những ồn ào của giới giải trí.

Nói về việc ở tuổi U70 vẫn lẻ bóng, nghệ sĩ từng chia sẻ chân thành: "Tôi chọn cuộc sống tự do vì không muốn bị ràng buộc bởi trách nhiệm khi lập gia đình. Lấy vợ không chỉ cần tình yêu thương mà còn phải gánh vác nhiều trách nhiệm. Mỗi người có suy nghĩ riêng, tôi không cần chạy theo chuẩn mực của ai, chỉ cần sống vui vẻ và thoải mái là đủ".

Anh tâm sự bản thân không muốn bất kỳ ai phải chịu thiệt thòi hay vất vả khi gắn bó cuộc đời với một người nghệ sĩ có lối sống riêng biệt như mình.