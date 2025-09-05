Đóng

Nga - Triều Tiên khẳng định quan hệ đặc biệt, tin cậy và hữu nghị

Ngày 3/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã hội đàm tại Bắc Kinh, khẳng định quan hệ “đặc biệt, tin cậy và hữu nghị”.

LINH NGÂN
