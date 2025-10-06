Nam sinh Kiến trúc vừa giành ngôi Á vương, từng hợp tác với nhóm 911, Đức Phúc

(VTC News) -

Lê Nhất Vũ sinh năm 2002 quê Thanh Hóa, là một trong những gương mặt trẻ nổi bật của làng âm nhạc Hà Nội. Còn trẻ, nhưng anh đã ghi dấu trong giới giải trí với vai trò nhà sản xuất âm nhạc, từng hợp tác cùng nhóm nhạc huyền thoại nước Anh 911 trong chuyến lưu diễn tại Việt Nam năm 2023, làm việc với nhiều ca sĩ nổi tiếng như Đức Phúc, Amee, Andree Right Hand…

Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, Nhất Vũ còn sở hữu ngoại hình điển trai và gu thời trang hiện đại, giúp anh lấn sân sang lĩnh vực người mẫu. Anh từng giành ngôi vị Á vương Mister & Miss Hà Nội 2025, trở thành gương mặt quen thuộc trên nhiều sàn diễn thời trang trẻ. Bên cạnh đó, Nhất Vũ đang theo học khoa Diễn viên chuyên nghiệp tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội.

“Âm nhạc là đam mê đầu tiên, nhưng em cũng muốn được thử sức ở điện ảnh - nơi cảm xúc được thể hiện trọn vẹn hơn. Mình hy vọng có thể tìm thấy chỗ đứng riêng, dù biết con đường này sẽ không dễ dàng”, Nhất Vũ nói.

Để chuẩn bị cho hành trình mới, anh miệt mài tham gia các lớp diễn xuất cơ bản, rèn từ hơi thở, biểu cảm gương mặt đến ứng biến tình huống trên sân khấu. Anh còn dành thời gian luyện tập trước gương để điều chỉnh ánh mắt, ngôn ngữ cơ thể - những yếu tố quan trọng giúp khán giả cảm nhận sự chân thật trong từng vai diễn.

Ban đầu, việc phải la hét, khóc hay cười to giữa lớp học khiến anh không khỏi ngượng ngùng, nhưng dần dần, Nhất Vũ xem đó là cách để mình cởi bỏ lớp vỏ an toàn vốn quen thuộc

“Nếu muốn trở thành diễn viên thật sự, mình không thể ngại bộc lộ cảm xúc. Càng thật, khán giả càng dễ đồng cảm”, anh nói.Song song với việc học, Nhất Vũ cũng tích cực tham gia casting phim ngắn và truyền hình để rèn kinh nghiệm thực tế, tìm ra điểm mạnh, yếu của bản thân.