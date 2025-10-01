Cuộc sống của cựu tiếp viên hàng không cao 1m86 sau khi giành Á vương quốc tế

(VTC News) -

Nguyễn Vũ Linh sinh năm 1994, quê Bến Tre. Trước khi trở thành người mẫu, Vũ Linh từng tốt nghiệp Đại học Công nghệ TP.HCM và làm tiếp viên hàng không. Anh cao 1m86, nặng 78 kg và sở hữu ngoại hình nam tính.

Vũ Linh từng làm tiếp viên hàng không.

Vũ Linh từng đạt nhiều thành tích như top 10 Mister Tourism Universe 2017, Á quân Người mẫu Thời trang Việt Nam 2018, top 10 The Next Gentleman Vietnam 2022, Á vương Hòa bình Quốc tế 2022, danh hiệu "Người mẫu được yêu thích nhất" tại giải thưởng Người mẫu Việt Nam 2023.

Tháng 6/2025, Vũ Linh giành danh hiệu Á vương 4 khi đại diện Việt Nam chinh chiến tại Manhunt International 2025. Đây là một trong ba sân chơi nhan sắc lớn nhất dành cho nam giới, bên cạnh Mr World và Mr International.

Chia sẻ về cuộc sống sau khi giành danh hiệu Á vương Manhunt International 2025, Vũ Linh cho biết thành tích này mở ra cho anh nhiều trải nghiệm và cơ hội mới. Đi kèm với đó, nam người mẫu cũng nhận thức mình phải cố gắng giữ hình ảnh, phát ngôn và chỉn chu mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

“Tôi quan niệm rằng có được thành quả tại một cuộc thi là sự nỗ lực đáng khích lệ, nhưng làm sao để giữ được tình yêu thương đó của mọi người mới là quan trọng”, anh nói.

Vũ Linh đắt show sau khi giành Á vương quốc tế.

Kể từ khi đoạt Á vương 4 Manhunt International 2025, Vũ Linh tất bật với lịch trình dày đặc. Thời gian qua, Vũ Linh không chỉ nhận được lời mời làm người mẫu thời trang, mà còn được tin tưởng giao vai trò “cầm cân nảy mực” tại các cuộc thi nhan sắc.

Mới đây nhất, nam người mẫu quê Bến Tre được chọn làm giám khảo Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025.

Đây không phải lần đầu Vũ Linh được ngồi ghế nóng một cuộc thi nhan sắc. Trước đó, anh được trao cơ hội tại Hoa hậu Đại dương Việt Nam, Hoa khôi Sinh viên Phát thanh truyền hình...

Ở mỗi cuộc thi, người mẫu 9X ghi điểm bởi vẻ thanh lịch, chuyên nghiệp lẫn tinh thần cống hiến. Anh không ngại đưa ra những lời khuyên để giúp các thí sinh hoàn thiện hơn trong từng vòng thi.

“Tôi như gặp lại mình thuở mới vào nghề trong các bạn, nên cũng rất muốn truyền năng lượng tích cực, giúp các bạn tự tin hơn trong các vòng thi”, anh bày tỏ.

Với Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam, Vũ Linh hào hứng khi được ban tổ chức tin tưởng trao vai trò giám khảo. Theo nam người mẫu, đây là cuộc thi ý nghĩa dành cho các bạn trẻ, tạo sân chơi để lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, thông điệp hòa bình đến với mọi người.

Vũ Linh được giao vị trí giám khảo nhiều cuộc thi nhan sắc.

Bật mí về tiêu chí chấm thi, Vũ Linh cho rằng ngoài nhan sắc thì vẻ đẹp tri thức, trình độ tiếng Anh cũng là điều anh quan tâm ở mỗi thí sinh. Do đó, anh hy vọng các thí sinh phải tích cực trau dồi, hoàn thiện qua mỗi vòng thi để có thể chạm đến danh hiệu cao quý nhất.