Mỹ, Trung Quốc đạt thỏa thuận khung về TikTok

(VTC News) -

Theo Reuters, thỏa thuận này sẽ được xác nhận trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 19/9. Đây được xem là bước đột phá hiếm hoi sau những cuộc đàm phán kéo dài nhiều tháng giữa nền kinh tế số 1 và số 2 thế giới nhằm tìm cách xoa dịu cuộc chiến thương mại trên diện rộng.

Sau cuộc họp với nhà đàm phán Trung Quốc tại Madrid, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết việc ứng dụng TikTok đối mặt nguy cơ bị cấm tại Mỹ sớm nhất vào ngày 17/9 đã thúc đẩy nhà đàm phán Trung Quốc đạt thỏa thuận tiềm năng.

Mỹ - Trung Quốc đạt thỏa thuận mới về lệnh cấm TikTok. (Ảnh: Reuters)

Ông Bessent nhấn mạnh thời hạn cấm có thể gia hạn thêm 90 ngày để hoàn tất thỏa thuận, nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết. Khi những điều khoản thương mại của thỏa thuận được tiết lộ, nó sẽ bảo tồn khía cạnh văn hóa của TikTok mà nhà đàm phán Trung Quốc quan tâm.

"Họ quan tâm đến những đặc điểm của ứng dụng, mà họ cho đó là sức mạnh mềm. Nhưng chúng tôi không quan tâm đến đặc điểm đó. Chúng tôi quan tâm đến an ninh quốc gia", ông Bessent nói với phóng viên.

Khi được hỏi liệu Trung Quốc có nắm giữ cổ phần trong công ty hay không, ông Trump cũng trả lời rằng: "Chúng tôi vẫn chưa quyết định, nhưng tôi cho rằng cần phải xác nhận điều đó và tôi sẽ nói chuyện với Chủ tịch Tập Cận Bình vào ngày 19/9".

Đây là lần thứ hai trong năm nay Mỹ và Trung Quốc tuyên bố sắp đạt thỏa thuận về TikTok. Thông báo trước đó được công bố vào hồi tháng 3, nhưng cuối cùng không thành hiện thực.

Đồng thời, mọi thỏa thuận đều cần sự chấp thuận của Quốc hội Mỹ, nơi thông qua luật cấm Tiktok vào năm 2024 và yêu cầu thoái vốn do lo ngại dữ liệu người dùng TikTok tại Mỹ có thể bị chính phủ Trung Quốc truy cập.